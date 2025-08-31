‘Fácil de ver’ – Los medios nacionales están de acuerdo en Man United y Ruben Amorim na Burnley Win

Los medios nacionales dieron su palabra sobre el Manchester United después de la dramática victoria de 3-2 del sábado en Burnley en Old Trafford en la Premier League

Bruno Fernandes anotó un dramático ganador para el Manchester United sobre Burnley el sábado por la tarde (Imagen: Visionhaus/Getty Images)

Manchester United necesitaba una penalización por tiempo de parada de Bruno Fernandes para ver a Burnley en Old Trafford el sábado.

La victoria 3-2 sobre el equipo de Scott Parker será el único alivio para el jefe de los Rojos, Ruben Amorim después de la salida de la Copa de la Liga Desde el miércoles por la noche a Grimsby Town. United se acopló dos veces a los clarets recién promocionados, pero los Reds Kapitein Fernandes dieron un paso adelante para tener un ganador tardío del lugar justo después de que Amad fue contaminada en la caja de Burnley.

Los hombres de Amorim ahora están entrando en el descanso internacional y regresarán con partidos desalentadores contra los rivales Manchester City y Chelsea. Luego se enfrentan a partidos amistosos en papel contra Brentford y Sunderland para un duro viaje a Liverpool.

A continuación se muestra lo que los medios nacionales dijeron después de la victoria de United sobre Burnley.

‘Fácil de ver’

Será indeseable El guardián escribió: «Es fácil ver por qué Ruben Amorim ha desarrollado una relación de odio con sus jugadores después de un minuto 97 Bruno Fernandes-Fine Controverted, la primera victoria del Manchester United de la temporada. El resultado no debería haber sido cuestionado, pero un mal final y defente que la anfitriona tuvo que colgar el anfitrión, para poner a los anfitriones de la anfitriona de los Hostoles a Tays. y visite su propia decisión.

«El propio gol de Josh Cullen le dio a United una merecida ventaja sobre la que deberían haber construido, pero a Lyle Foster y a Jaidon Anthony se les permitió anotar dos veces a ambos lados de Bryan Mbeumo, quien obtuvo la segunda mitad de la segunda mitad de la segunda mitad de la segunda mitad. Se rió, por lo que una vez se rió, de modo que fue enseñado por eso, de modo que fue que fue enseñado por eso, de modo que fue que fue enseñado por eso, por lo que fue que fue que fue enseñado, por lo que una vez fue una vez que fue una vez que se le había festilizado. Pero una vez para enviar Amorim a Grimsby en la Copa Carabao.

‘Beating Burnley es genial’

Jonathan Northcroftt Van Tiempo escribió: «Esta vez, Ruben Amorim no sabía al menos no confundido; esta vez parecía opuesto al campo, aunque todavía no podía mirar. Tenía los pies en alto, regresó y llevó una expresión nauseosa, que levantó los ojos a los seguidores, en lugar de ellos en el campo mientras Manchester United, volvió al lugar de penal.

«Todo era en lenguaje corporal, cuán insoportable, cuán precario, este joven gerente todavía encuentra su trabajo. También fue un millón de millas de Fergie, quien estaría con ese aspecto ardiente de sus jugadores para siempre. Pero estos son momentos diferentes, y en estos tiempos, para United, incluso vencer a Burnley es genial».

‘El drama se filtra’

Charlotte Harpur Van Atletismo escribió: «Después de la derrota del miércoles 12-11 sobre los penaltis de la Liga Dos Grimsby Town en la Copa Carabao, el Manchester United fue realmente una simple victoria contra el recién promocionado Burnley en la Premier League.

«Pero este es el Manchester United of Ruben Amorim del que estamos hablando; un equipo que solo busca drama. Y había mucho más en Old Trafford el sábado por la tarde, con un tarde, tarde, tarde, tarde, tarde, dejar Castigo ganador del bote de Bruno Fernandes. «

‘El hombre más aliviado’

Van Martin Blackburn Sol escrito: «Bruno Fernandes Tenía el valor de anotar una penalización de tiempo de parada y entregar el Manchester United una primera victoria muy necesaria de la temporada. El capitán falló en 12 metros en Fulham la semana pasada, mientras que su equipo también se derrumbó de la Copa Carabao en una salida a mitad de semana.

Pero cuando United consiguió una patada controvertida aquí, abordó y venció a Martin Dubravka. Y el hombre más aliviado del estadio fue Baas Ruben Amorim, quien se enfrentó a un incómodo descanso internacional. «

