Fabian Hurzeler emite un juicio claro

Manchester United está conectado a Brighton -Baas Fabian Hurzeler como reemplazo para una lucha libre de Ruben Amorim, y el alemán ahora ha roto su silencio en su futuro

Fabian Hurzeler ha roto su silencio en los lazos con el Manchester United (Imagen: Robbie Jay Barratt – Ama, Getty Images)

Fabian Hurzeler ha explicado que está satisfecho con Brighton, a pesar de los crecientes rumores de que podría reemplazar a Ruben Amorim en el Manchester United. Los Red Devils han tenido un comienzo sombrío de la temporada y han perdido tres de sus primeros seis juegos.

El bajo rendimiento ha especulado que la posición de Amorim puede estar en peligro, por lo que varios sucesores potenciales están vinculados al club. Entre los mencionados se encuentra Hurzeler, quien es elogiado por su impresionante trabajo en el estadio AMEX.

Cuando se le preguntó sobre un posible traslado a Old Trafford, el alemán insistió en que está satisfecho con la vida en la costa sur y se negó a comentar sobre la creciente presión sobre Amorim.

Leer más: Man United ‘Fear’ Ruben Amorim renunciará antes de ser despedido como una postura de Ineos claraLeer más: Zinedine Zidane va a las redes sociales después de que el hombre United Talk Talk Temid Ruben Amorim Sack impresa

Él dijo Sky Sports: «Las decisiones y rumores difíciles siempre son parte de este trabajo, por lo que debes aceptarlo, tienes que lidiar con eso, pero realmente quiero decir que tengo mucho respeto por Ruben Amorim, por lo que no hablaré sobre su trabajo o rumores que podrían surgir a su alrededor.

«Realmente tengo el privilegio de ser un entrenador para Brighton y Hove Albion, estoy muy feliz aquí y todavía tenemos mucho trabajo por hacer».

Hurzeler tampoco es el único gerente de la Premier League vinculado a un traslado a United. Oliver Glasner de Crystal Palace también se considera un candidato potencial después de un mandato excepcional en los Eagles.

Y al igual que su contraparte, el austriaco no pensó mucho en la especulación. Él dijo: «Sigo todos los rumores, y eso es todo lo que hay, neutral y completamente relajado. Concéntrese en el trabajo diario con mis jugadores y entrenadores e intente disfrutarlo tanto como sea posible».

El término de oficina de Amorim puede tomar un nuevo turno este fin de semana, mientras que los Red Devils se están preparando para Sunderland recién promovidos en Old Trafford. Otra pérdida podría llevar al gerente portugués bajo un enorme control.

Ruben Amorim no tuvo el mejor comienzo de la vida con el Manchester United (Imagen: Vince Mignott/MB Media, Getty Images)

Sin embargo, ha insistido en que no le preocupa su papel. Después de la derrota del fin de semana contra Brentford, dijo (a través del espejo): «Siempre estoy a gusto en la pista.

«No estoy preocupado, no es mi decisión. Haré lo mejor que pueda hacer cada minuto que estoy aquí. Nunca me preocuparé por mi trabajo, no soy ese tipo de hombre.

«Siempre hago mi trabajo. Cuando gano, estoy en un estado mental diferente. Eso es normal, pero siempre tengo fe en él porque sé qué hacer. Siempre he asumido mucha responsabilidad sobre tus propios hombros».

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.