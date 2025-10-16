Explicación del extraño cambio de calendario del Manchester United en diciembre en la Premier League

El Manchester United se prepara para un diciembre ajetreado, pero un cambio de calendario anunciado para el último mes de 2025 habrá llamado la atención de los aficionados.

El Manchester United se enfrentó por última vez al West Ham en Old Trafford en mayo, y los visitantes ganaron 2-0 ese día. (Imagen: CameraSport a través de Getty Images)

La mayor parte de la apretada agenda del Manchester United en diciembre se confirmó después de que Sky Sports y TNT Sport confirmaran sus selecciones de la Premier League.

En la cuenta atrás para Navidad, el fútbol festivo es un momento destacado para muchos aficionados y llena el calendario de partidos. Sin embargo, hay un partido en particular que habrá llamado la atención de los aficionados por su inusual posición en el calendario.

El jueves 4 de diciembre, el United se enfrentará al West Ham en Old Trafford ante las cámaras de Sky. Los jueves por la noche rara vez son el hogar del fútbol de la Premier League.

Este día suele reservarse para la acción europea, especialmente la Europa League y la Conference League. Sin embargo, en diciembre se hizo una excepción debido al nuevo paquete de derechos acordado para la temporada 2025/26.

Después de que la Premier League entregó los derechos de transmisión de esta temporada, Sky Sports logró asegurar los partidos entre semana de diciembre. Anteriormente, TNT Sport poseía los derechos durante este período, pero el nuevo acuerdo permitirá a Sky mostrar todos los partidos entre semana de la Premier League en la primera semana de diciembre.

Sky ha optado por copiar el enfoque de TNT y distribuir los partidos entre el martes 2 de diciembre, el miércoles 3 de diciembre y el jueves 4 de diciembre. La mayoría de los partidos de la semana se jugarán el miércoles y, si hay varios partidos esa noche, se han acordado horarios de inicio escalonados entre las 19.30 y las 20.15 horas.

Dado que el partido del United será el único elegido para el 4 de diciembre, el partido comenzará a la hora convencional de los días laborables a las 8 p.m.

El próximo partido del United, un viaje a Wolverhampton Wanderers, tendrá lugar el lunes 8 de diciembre. Sky Sports también transmitirá este partido como parte de su programa Monday Night Football.

