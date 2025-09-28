Exact Man United Points Tally predicho en medio de la cama de descenso y la impresión de saco de Amorim Ruben

Last Man United News and Gossip como una predicción definitiva de la Premier League -Point, a medida que la presión crece en Ruben Amorim

Ruben Amorim mira hacia abajo después de la derrota del Manchester United contra Brentford (Imagen: Vince Mignott/MB Media/Getty Images)

Manchester United ha predicho totalmente sus puntos finales de la Premier League después de su última decepción a Brentford.

Los hombres de Ruben Amorim cayeron contra una derrota por 3-1 en la capital. Aunque el partido de Benjamin Sesko vio su primer gol de gol desde que firmó para United, el Capitán Bruno Fernandes no logró convertir una patada en la puntuación crucial que habría nivelado el marcador con 14 minutos para jugar.

En cambio, las abejas podrían agregar su objetivo final en el tiempo de detención, lo que significa que United quedó 14º en la clasificación de la Premier League después de seis juegos.

Tienen un recuento de puntos de siete, que es ocho menos que los líderes actuales Liverpool y solo cuatro por encima de los tres espacios de descenso inferiores.

Con esto, el analista de OPTA pudo hacer una nueva predicción para lo que se verá la clasificación final de que se acerca el final de la campaña.

Estiman que United no admitirá en su tasa actual de su posición actual. Completarán la campaña 2025/26 con un recuento de 48 (47.94) puntos, que pueden ser cinco más altos que el total que han logrado en 2024/25, pero sugiere que solo recolectarán 40 puntos de sus 32 juegos restantes.

Esto sería 31 puntos menos que el total de campeones predichos de Liverpool (79), y también 15 detrás de los cuales se estima que vencerá a Crystal Palace (63) hasta el último lugar entre los cuatro primeros y es elegible para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

Si hay algo, la predicción de Opta sugiere que United debería mirar por encima de sus hombros, ya que West Ham terminará en 18º lugar, el espacio más alto para el descenso, con 37 puntos, por lo tanto, solo 10 detrás de United.

Este tipo de predicción no predice bien para Amorim en un momento en que la especulación está llena sobre su futuro en el refugio en Old Trafford.

Pero a pesar de todas las sugerencias que puede ser despedido, no es amorim. Después de la última derrota, el jefe le dijo a la BBC del día: «Nunca estoy preocupado por mi trabajo, no soy ese tipo de hombre. Es mi decisión. Haré lo mejor que pueda hacer cada minuto que estoy aquí».

Amorim habló con la prensa: «Siempre hago mi trabajo. Si gano, estoy en un estado mental diferente. Eso es normal, pero siempre estoy seguro, porque sé qué hacer.

«Es mi trabajo y no solo estoy ahí para proteger a los jugadores. Trato de hacer lo mejor para el club y el equipo.

«Pero esa es la presión del club. Así que solo pienso en la mejor manera de ganar el próximo juego».

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.