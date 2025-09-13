Ex-Man United Star ofrece un juicio de descenso brutal para Ruben Amorim para Manchester Derby

Exclusivo: El ex compañero de Manchester United, Paul Parker, ha dado su opinión sobre la Batalla de los Rojos con Ruben Amorim antes del Derby del domingo contra Man City

Ruben Amorim continúa luchando como entrenador en jefe de Manchester United (Imagen: George Wood/Getty Images)

El ex compañero de Manchester United, Paul Parker, ha generado temores para una pelea de descenso en Old Trafford esta temporada antes del Derby del domingo.

El equipo de Ruben Amorim se veía mejor en parches en las primeras etapas de la campaña 2025/26, pero solo tiene una victoria de cuatro juegos. Los problemas de los Rojos se enfatizaron en agosto en su catastrófica salida de la Copa de Competencia al equipo de la Liga Dos Grimsby Town.

United ha sido un poco restaurado con una victoria muy luchada sobre Burnley para el descanso internacional, pero necesitaban una penalización de Bruno Fernandes en el tiempo de parada para asegurar los tres puntos. La atención ahora se dirige al Derby en el Manchester City el domingo por la tarde (las 4.30 pm comenzaron en el Reino Unido).

Y Parker, quien ganó dos títulos de la Premier League en M16 en la década de 1990, ha expresado su preocupación por diferentes temas en United bajo Amorim. Comienza con su manejo de Andre Onana, quien se fue para subir a Trabzonspor a principios de esta semana.

«No creo que lo hayan tratado demasiado bien», dijo Las noticias de la tarde de ManchesterVia bojoko.com. «Creo que tomó demasiado tiempo.

«Era algo que podría haberse hecho mucho antes. El comienzo de la temporada, donde todos sabían que simplemente no era lo suficientemente bueno como para jugar para el Manchester United.

«Luego dio su primer juego en esa desastrosa noche en Grimsby, ahí es donde continuó donde había ido la temporada anterior, y ahora es en el momento en que lo dejaron ir ahora, en una temporada.

«Creo que deberíamos decir que quizás una de las razones por las que querían que se fuera fue que estaba bastante agrio mientras estaba en el vecindario, y cuando intentas avanzar, y tienes un joven guardián que has traído en lugar de él, tienes un arquero experimentado que no te ayuda.

«Tienes que deshacerte de ellos porque simplemente causarán problemas. Es bueno que United haya logrado sacarlo, pero es demasiado tarde».

Amorim ha confirmado que Altay Bayindir comienza el domingo. Sin embargo, Parker cree que la nueva persona de los Rojos, Senne Lammens, debería obtener los guantes en el estadio Etihad este fin de semana.

Paul Parker cree que el hombre unido Baas Ruben Amorim Senne Lammens debería comenzar en el Derby de Manchester (Imagen: Manchester United/Manchester United a través de Getty Images)

«Bueno, dado todo, creo que deberías comenzarlo», Parker está en él. «Si pones a Bayindir en la portería, ¿dónde está su cabeza entonces?

«Tenía gatitos en ese juego de Fulham para verlo jugar. Quiero decir, eso fue terrible, y de repente le mostraste a Fulham como un arsenal principal con su frescura. Creo que deberías comenzar al nuevo guardián».

Sobre Amorim y lo que United puede lograr: Parker insiste en que Europa debería ser el objetivo, pero evoca temores por una posible lucha por descenso.

«Deben recuperar su credibilidad», dijo. «Tienen que terminar en la mitad superior de la mesa.

«En lo que a mí respecta, deben estar de vuelta en Europa. Puedes hablar sobre la liga de la conferencia, pero es el Manchester United en Europa. La liga de la conferencia quiere hacerse un nombre.

«Estoy seguro de que en algún momento muchas personas se rieron de la Copa de Ganadores de la Copa. Nadie se rió después de que Man United lo había ganado en 1991. Todo era entonces sobre la Copa de Europa.

«Pero estas competiciones necesitan grandes clubes, necesitan grandes jugadores, necesitan grandes gerentes para jugar, y si United calificaría, esto significa que fueron trasladados en su posición la temporada pasada. Significa que han dado un paso adelante como equipo porque han mostrado un poco más de consistencia para calificar para Europa.

«Te evalúan lo que entregas durante una duración, y lo que entregaron con el tiempo la temporada pasada fue realmente vergonzoso. Fue una suerte que hubiera tres equipos terribles y eso es lo único que los hizo mejores.

«Vaya, esta temporada. Los equipos que surgieron, se veían mejor que los tres que cayeron. Parece que pueden manejarse. Tienen algo sobre ellos, más de lo que hicieron los otros tres, por lo que no se puede dejar caer sus estándares. Si Units este estándar cae, están prohibidos esta temporada, esa es la diferencia».

