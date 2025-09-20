Ex hombre United -Star Anthony SEALS SHELLS SHIRE SHRAIR MOVE A NUEVO CLUB

La nueva noticia del Manchester United como el francés encuentra un nuevo club después de un breve hechizo con Aek Atenas

Anthony Martial durante su tiempo en Man United (Imagen: papá)

La ex estrella del Manchester United, Anthony Martial, fue presentado esta semana por su sexto club después de un breve encantamiento en Grecia.

El hombre de 29 años se ha unido al equipo mexicano Monterrey con un acuerdo de dos años después de su salida de Aek Atenas a principios de este verano. Sin embargo, la medida no fue muy fácil, con los rivales de Monterrey, Pumas, quien afirmó que, en principio, habían llegado a un acuerdo con el atacante.

Los funcionarios de Pumas afirmaron que Martial se estaba preparando para viajar a México para completar la transferencia después de llegar a un acuerdo con el club. También afirman que Martial y sus representantes cortaron la comunicación antes de descubrir que había elegido firmar con sus rivales, Monterrey.

Miguel Mejia Baron, miembro del equipo de reclutamiento de Pumas, dijo que el ex delantero de los Rojos debería considerar disculparse. «No es el agente el que decide, es el jugador», dijo.

«No sé si es por dinero, tal vez ha analizado otras situaciones y tuvo derecho a tomar su decisión. Tal vez lo que perdió fue una disculpa».

Según algunos informes, el acuerdo se derrumbó porque Pumas rechazó los requisitos salariales sustanciales de los marciales.

Durante su presentación con Monterrey el viernes, Martial, que une fuerzas con la leyenda Sergio Ramos del Real Madrid, dijo: «Sé que muchos otros jugadores juegan aquí, por lo que fue una decisión fácil para mí.

«Quería algo nuevo, y esta era una gran opción para mí. Estoy muy feliz de estar aquí. Me siento físicamente muy bien porque estaba entrenando todos los días cuando estaba en Atenas, así que me siento listo.

«Es difícil con el Jetlag, pero estoy listo para ayudar al equipo».

Monterrey lideró la mesa Liga MX y ha ganado siete de sus primeros ocho juegos.

Martial llegó al Manchester United desde Mónaco en 2015 por primeros £ 36 millones y pasó nueve años en Old Trafford antes de ser liberado al final de su contrato.

En 2024 firmó una temporada en AEK Atenas, en la que realizó 24 actuaciones y anotó nueve goles.

