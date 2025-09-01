Ex hombre unido -baas erik diez hag ‘sack’ na solo tres bayer leverkusen -competiciones

Se dice que Erik Ten Hag es despedido por Bayer Leverkusen después de solo dos juegos de liga, donde el holandés está vinculado al trabajo de Manchester United

Erik Ten Hag es un mal comienzo en Bayer Leverkusen (Imagen: Bayer 04 Leverkusen a través de Getty Images)

Según los informes, Erik Ten Hag está a punto de ser despedido por Bayer Leverkusen después de solo dos partidos de la liga, según los medios alemanes. Los Gigantes de la Bundesliga habían nombrado al ex gerente del Manchester United, Ten Hag como un reemplazo para Xabi Alonso para la nueva temporada, pero tiene problemas para tener un impacto, con los campeones de 2024 que aún logran una extracción de competencia.

El período de tenencia de diez hag comenzó con una victoria en los cuartos niveles de Sonnenhof Grossaspach en la primera ronda del DFB Pokal. Su equipo, sin embargo, sufrió una derrota aterradora contra Hoffenheim, quien organizó un regreso para lograr una victoria por 2-1 después del gol temprano de Jarell Quansah.

Leverkusen luego desperdició una ventaja de dos goles contra Werder Bremen el sábado y finalmente se conformó con un empate 3-3.

Kicker ha informado que la posición de diez hag es una amenaza grave, solo tres meses después de su nombramiento. La situación se describe como «extremadamente crítica», en la que se supone que el holandés está bajo un intenso control interno.

Se espera que los funcionarios del club tomen una decisión final sobre el futuro de diez hag tan pronto como se cierre la ventana de transferencia de verano. Esto sugiere que podría ser despedido al principio el lunes por la noche, aunque Leverkusen aún no ha anunciado su decisión final.

Este desarrollo sigue las duras críticas de diez Hag en sus jugadores después de su empate con Wolfsburg, donde los alentó a asumir la responsabilidad de su decepcionante comienzo de temporada.

Él dijo: «Los jugadores no están listos. Tenemos un nuevo equipo y algunos jugadores no son suficientes para jugar. El equipo no funcionó en absoluto durante la fase final del juego. Eso es tal como es.

«Tienen que traer más intensidad y volverse más en forma para cumplir con mis estándares. Después del descanso internacional, nos enfrentamos a una competencia real y tenemos que actuar como un equipo.

«Eso comienza con asumir la responsabilidad y entregar versiones individuales. Y tienen que demostrarme que quieren trabajar juntos.

«En primer lugar, debemos tener los jugadores. Ha habido una gran revolución. Mucho ha cambiado en el liderazgo y la jerarquía del equipo. Ahora los nuevos jugadores tienen que desempeñarse. Hoy no hemos hecho tan bien».

La skipper de Leverkusen, Robert Andrich, también dio algunos comentarios destructivos en su charla después del juego, gimiendo sobre una escasez de espíritu de equipo y unidad.

«Esto no tiene nada que ver con los disturbios o los cambios en el jugador», dijo, aparentemente contradicción con diez hag. ‘Sino más bien con el equipo en el campo. Tenemos demasiadas personas ocupadas con otras cosas.

«Tenemos demasiadas personas que solo están preocupadas por sí mismas. Todos jugaron para sí mismos. Todos corrieron solos por el campo».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.