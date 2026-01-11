‘Ethan nos menospreció’: el emotivo jefe de Macclesfield rinde un conmovedor homenaje tras la impresionante victoria en la Copa FA sobre Crystal Palace

El técnico del Macclesfield, John Rooney, dedicó la increíble victoria de su equipo en la Copa FA sobre el vigente campeón y el Crystal Palace de la Premier League a la memoria de Ethan McLeod.

John Rooney llevó a Macclesfield a una gran sorpresa en la Copa FA sobre Crystal Palace (Imagen: (Foto de Darren Staples/AFP vía Getty Images))

El emotivo entrenador del Macclesfield, John Rooney, dedicó la victoria de su equipo sobre el Crystal Palace, campeón de la Copa FA, a Ethan McLeod. El delantero del Macc falleció en un accidente de tráfico en diciembre y la visita de las Eagles de la Premier League fue un acontecimiento conmovedor para el club.

La imagen de McLeod y las palabras de homenaje se exhibieron detrás del dugout cuando Macclesfield, 14º en la Liga Nacional Norte, sorprendió al equipo de Oliver Glasner con un shock eterno. Los goles de Paul Dawson e Isaac Buckley-Ricketts fueron suficientes para los locales, a pesar de que Yeremy Pino anotó tarde con un tiro libre.

Pero Rooney pensó en McLeod, que tenía sólo 21 años cuando fue asesinado el año pasado, al final de un partido apasionante.

«Cuando terminamos el juego, entré a la oficina y vi a la mamá y al papá de Ethan allí», dijo Rooney. “Fue realmente especial para mí saber que estaban aquí con nosotros, y estoy seguro de que Ethan nos estaba menospreciando hoy.

Ethan McLeod (Imagen: )

“Traje a Ethan al club y tuve una relación especial con él, así que escuchar esa noticia y tener que llamar a los jugadores individualmente para contarles la noticia fue algo para lo que no puedes prepararte.

«Ethan era un niño especial y tenía un talento especial. Ver a sus padres sentados en la oficina cuando entré es algo que recordaré para siempre».

«No lo puedo creer», añadió el técnico de Macclesfield sobre el resultado.

«Nunca pensamos que estaríamos en esta posición. Estuvimos increíbles desde el primer minuto. Pensé que éramos ganadores merecidos. No podría estar más orgulloso de los muchachos. No podría haberles pedido más y se puede ver la alegría en ellos».