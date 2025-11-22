Estrellas del Man United Academy que pueden ayudar a Amorim a reemplazar a Mbeumo, Amad y Mazraoui

Ruben Amorim se está preparando para perder a tres de los jugadores estrella del Manchester United en la Copa Africana de Naciones de este invierno, pero tiene varios talentos en los que puede confiar.

Rubén Amorim analiza a los jugadores de su cantera para la rotación de la AFCON (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

Rubén Amorim ha pedido soluciones a la academia del club mientras una serie de jugadores del Manchester United se dirigen a la AFCON.

La Copa Africana de Naciones comienza el 21 de diciembre y se prolongará hasta el 18 de enero. Varios jugadores de alto perfil de la Premier League dejarán sus clubes para unirse a sus respectivas selecciones nacionales.

Para Amorim, esto podría dejar a jugadores como Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui, todos jugadores clave, potencialmente fuera durante un mes entero. Según los informes, el técnico del United está intentando mantenerlos en el club el mayor tiempo posible antes de que comience el torneo.

Cuando jugadores de alto perfil abandonan el equipo, se crea una oportunidad para que alguien más muestre su talento, y Amorim tiene los ojos puestos en la academia.

Dijo: «Es una circunstancia que ya conocíamos, pero es una oportunidad para otros jugadores. También tenemos la Sub-21 y tenemos que enviar un mensaje en ese momento también, así que ya veremos. Pero, por supuesto, no es lo ideal porque [Amad, Mazraoui and Mbeumo] Son muy importantes en nuestro equipo y no tenemos una plantilla larga. Pero nuestra Academia es para este momento y estaremos preparados para ello”.

Con esto en mente, Noticias de la noche de Manchester Hemos estado buscando candidatos de la academia que podrían reemplazar a las estrellas salientes de la AFCON durante la temporada festiva.

Shea Lacey-Bryan Mbeumo

Con sólo 18 años, Lacey ha demostrado su talento en la academia juvenil del United y en el escenario internacional. Ha representado a Inglaterra en las categorías U15, U16, U17 y, más recientemente, U20. Con el United hizo su debut sub-18 a la edad de 15 años y ahora juega regularmente con la sub-21.

La joven del Manchester United, Shea Lacey, ha impresionado esta temporada (Imagen: Manchester United/Manchester United vía Getty Images)

Cuando se trata de sustituir a Mbeumo, el joven aporta ritmo y habilidad en la banda derecha. Lacey también puede desempeñar un papel de mediocampo ofensivo, lo que sin duda complacerá a Amorim, un entrenador que a menudo mueve a sus jugadores por el campo.

Es más ligero y técnico en comparación con el estilo físico de Mbeumo, pero su ritmo y agilidad le ayudan a superar a los defensores. También es un especialista en tiros libres a nivel de academia.

Bendito Mantato-Amad Diallo

Mantato ha estado en el sistema United desde que tenía nueve años. Ahora con 18 años, ha demostrado que puede manejar grandes momentos, incluido el gol de la victoria en el minuto 99 para vencer al Arsenal en los cuartos de final de la Copa FA Juvenil a principios de este año.

Bendito Mantato de Inglaterra después del partido de octavos de final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA contra Austria esta semana

El futbolista nacido en Manchester puede jugar como delantero o lateral. Esta versatilidad es ideal para el sistema de Amorim, que utiliza tres laterales y dos laterales orientados al ataque que empujan hacia adelante en transición.

Al igual que Amad, Mantato es un regateador impresionante con un ritmo eléctrico por la banda. Estos rasgos, combinados con su versatilidad, lo convierten en un fuerte candidato para compensar la ausencia de Amad.

Jaydan Kamason- Noussair Mazraoui

Kamason fue el primer jugador del Programa de Talentos Emergentes del United en firmar un contrato profesional. El ex entrenador de la selección sub-18, Adam Lawrence, describió su papel a The Athletic como «predominantemente el de lateral, pero le gusta avanzar y puede influir en el juego más arriba en el campo».

Jaydan Kamason del Manchester United en acción en el estadio de Hong Kong en mayo

Este es exactamente el tipo de lateral en el que confía Amorim. Kamason puede avanzar, vencer a los jugadores y realizar centros peligrosos, algo que Benjamin Sesko y Matheus Cunha agradecerían.

También ha demostrado que puede manejar el aspecto físico de la defensa y adaptar su juego entre las fases defensiva y ofensiva.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por ofrecerle lo mejor. manchester unido cobertura y análisis.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.