Tyrell Malacia se redrodució en el primer equipo del Manchester United después de que él formó parte del ‘escuadrón de bombas’ al comienzo de la ventana de transferencia de verano

Leyenda Roy Keane de Manchester United (Imagen: Alex Pantling/Getty Images)

El ex capitán del Manchester United Roy Keane ya ha compartido sus pensamientos esta semana sobre la reintroducción de Tyrell Malacia con el equipo del primer equipo.

El defensor holandés era parte de un grupo de cinco jugadores, llamado ‘Escuadrón de bombas’, que quería abandonar el club al comienzo de la ventana de transferencia de verano. Malacia, junto con Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony y Alejandro Garnacho, expresaron su deseo de irse antes de que se cerrara la ventana.

Cuatro de estos jugadores lograron asegurar movimientos en otros lugares, pero el cambio propuesto de Malacia al lado de La Liga Elche cayó. Después del cierre de la mayoría de los penters de transferencia europeos el 1 de septiembre, hubo sugerencias de que Malacia podría venderse a un club turco.

Sin embargo, se informó que el jugador rechazó un cambio a Eyupspor. Ahora, después de seguir un programa de capacitación individual lejos del club, Malacia se está integrando gradualmente en el primer equipo, comenzando con sesiones con los U21.

La decisión de reducir la malacia en la preparación del primer equipo probablemente generará reacciones mixtas de los fanáticos del United. El full-back pasó toda la temporada 2023/24 a un lado debido a una lesión y fue traído por Erik Ten Hag para un sistema completamente diferente.

Sin embargo, no tiene sentido tener un jugador en la nómina que no contribuya al primer equipo, por lo que United buscará dónde su dinero de él. Todavía se puede ver o no Keane como una opción.

En enero de 2023, Keane continuó retumbando con la falta de enfoque de Malacia durante el partido de cuarta ronda de la Copa FA contra el entonces campeón. Con el puntaje sin goles durante el descanso, Keane no se detuvo en sus críticas al defensor holandés que no notó al joven Hoilett en el puesto distante.

Keane ventiló su frustración sobre el deporte de ITV y dijo: «Para ser honesto, ¿qué piensan estos defensores? Me vuelve loco, es como si él [Malacia] Se sorprende de que alguien esté de pie a su lado.

Manchester United Full-back Tyrell Malacia (Imagen: papá)

«Simplemente enciende, sigue al tanto de lo que te rodea en un campo de fútbol. Me volví loco».

Lo último que United necesita es más incertidumbre en su defensa después de la derrota por 3-1 contra Brentford. La pérdida y los errores cometidos han aumentado la presión sobre Ruben Amorim, donde la especulación crece sobre su futuro en Manchester.

Según los informes, Gareth Southgate se considera un reemplazo potencial para amorim como Sir Jim Ratcliffe e INEOS deciden que se necesita cambio. Sin embargo, parece que Amorim todavía está al timón este fin de semana para el próximo partido contra Sunderland.

