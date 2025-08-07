‘Estoy listo’ – Rasmus Hojlund puede no obtener lo que quiere en el Manchester United

Man United cierra un acuerdo para Benjamin Sesko y puede haber consecuencias para Rasmus Hojlund.

Rasmus Hojlund podría salir de United este verano. (Imagen: 2025 Manchester United FC)

Rasmus Hojlund entregó una entrevista para transmitir su mensaje durante la gira de pretemporada del Manchester United en los Estados Unidos.

Ha habido la incertidumbre en torno al futuro de Hojlund en Old Trafford durante todo el verano, pero repitió en una conversación con periodistas que quiere quedarse.

Sobre su futuro en los Estados Unidos, Hojlund dijo: «Creo que mi plan es muy claro y eso es para mí seguir luchando por mi lugar, lo que pase. Todavía soy muy joven. Creo que la gente a veces olvida. Solo tengo 22 años.

«Está claro que no todos los delanteros a la edad de 22 años obtienen 100 goles (como Erling Haaland). Pero he aprendido mucho, creo que puedes ver en mi juego. Estoy empezando a desarrollar y mejorar aún mejor en la base.

«Ahora es casi para mí molerme y lo he hecho muy bien en la pretemporada hasta ahora. Me concentré en continuar eso.

«La competencia está bien para mí. Me afiló. Estoy más que listo. Me siento bien, así que agradezco todo lo que viene. Creo que es bueno con la competencia y solo afecta al equipo».

Esos comentarios no fueron sorprendentes, dado que Hojlund también describió su deseo de quedarse en Manchester cuando habló con periodistas mientras estaba en el servicio internacional con Dinamarca en mayo.

«Tengo un contrato hasta 2030, así que espero jugar para el Manchester United», dijo Hojlund. «Espero ir de vacaciones de verano y luego estoy totalmente comprometido con el proyecto que está en marcha».

Hojlund habló sobre su futuro.

La zona mixta cobra vida cuando los jugadores de fútbol tienen un mensaje que transmitir. Al pedirles a los jugadores unos minutos que chatearan, el estadio puede ser una tarea ingrata, pero de vez en cuando alguien quiere sacar algo de su pecho.

El reconocimiento de Hojlund de querer quedarse en United ciertamente no es tan jugoso como Mohamed Salah, que habló con los corresponsales del Liverpool sobre su situación de contrato fuera del Estadio de St Mary la temporada pasada, pero aún era interesante escuchar que a Hojlund le gustaría luchar por su lugar.

Aunque Hojlund quiere quedarse con el club, está claro que el delantero finalmente renunció a irse si United cierra un acuerdo para firmar a Benjamin Seksso este verano.

United está dispuesto a perder en Hojlund, que en 2023 fue firmado en un contrato de £ 72 millones de Atalanta para obtener sus patos en fila, lo que significa que el danés podría ser víctima de la llegada de Sesko.

Hojlund se llevará a cabo en un mundo ideal para jugar un segundo violín a Sesko. Probablemente mejoraría con menos presión sobre sus hombros y es un mejor jugador de lo que podría mostrar en el período pasado.

Pero United toma sus gastos de verano hasta casi £ 200 millones cuando aseguran a Sesko y tienen que comenzar a descargar activos vendibles para que puedan cumplir con las reglas de ganancias y sostenibilidad.

Hojlund se unió a United para un reembolso previo de £ 64 millones y se encuentra en un contrato de tres años por dos años, por lo que el valor de PSR se calcula en £ 38.4 millones. Se considera que United vende Hojlund por £ 30 millones.

Aunque Hojlund fue increíblemente decepcionante la temporada pasada, algunos seguidores serán comprensivos porque puede ser forzado si quiere quedarse.

Eso probablemente dañará la confianza de Hojlund y sigue siendo un jugador joven. Pero el fútbol es una compañía asesina y United no es una buena causa. No estaría en esta situación si hubiera marcado más goles la temporada pasada.

Hojlund quiere quedarse, pero los indicadores sugieren que no obtendrá lo que quiere.