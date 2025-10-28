Estoy enojado con Marcus Rashford. No me gustan las culpas y lo que le pasó a Ruben Amorim

Marcus Rashford dejó el Manchester United este verano para fichar por el FC Barcelona, ​​inicialmente cedido.

Marcus Rashford ha sido derribado por un exjugador del Manchester United. (Imagen: Judit Cartiel/Getty Images)

La ex estrella del Manchester United, Louis Saha, explicó por qué está «enfadado» con Marcus Rashford, a pesar de su impresionante forma en el Barcelona.

Rashford dejó el United durante la ventana de transferencia de verano para mudarse a Barcelona en calidad de préstamo por una temporada. Después de pasar la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Aston Villa, Rashford expresó su deseo de dejar Old Trafford en el verano y finalmente cumplió su deseo cuando se formalizó su traslado al Camp Nou.

Desde que se completó su traslado a Barcelona, ​​Rashford ha marcado cinco goles y también ha brindado siete asistencias, la última de las cuales se produjo en la derrota del domingo por 2-1 ante el Real Madrid en El Clásico. Las actuaciones de Rashford con los gigantes de La Liga ahora han provocado una respuesta de Saha.

«Siempre he sido fan de Marcus Rashford; su calidad es excelente. Incluso estaba celoso de su talento y es un buen tipo», dijo Saha en una entrevista con BetVictor.

“Sin embargo, no me gusta la historia en la que un jugador deja un club como el Manchester United, se desempeña mejor en otro lugar y luego culpa al United por problemas anteriores.

«Como profesional tienes que encontrar soluciones independientemente de si le agradas al entrenador. Todos enfrentamos momentos en los que tenemos que rendir en el campo y esa no fue su reacción».

“Hubo momentos en los que vi a un jugador que no estaba en forma, que no quería estar ahí, y eso no es normal.

«No es normal jugar así. Quizás quieras pedir un traspaso, pero cuando estás en el campo trabajas duro. Él no trabajó duro, claramente algo andaba mal y no estaba contento».

«No debes dejar que nada te quite la alegría en el campo porque tienes una responsabilidad con tus aficionados. No se trata del entrenador o de los dueños del club; se trata de las miles de personas que pagan las entradas.

‘Me enfado porque lo siento como un desperdicio y demuestra una falta de responsabilidad.

«Ahora estoy muy feliz por él como futbolista, no sólo por mí, sino por los aficionados de todo el mundo en Barcelona, ​​que ahora pueden disfrutar de un gran jugador. Pero como aficionado del Manchester United, por supuesto, estoy enojado».

