«¿Estoy diciendo esto?» – El brutal comentario brutal de Wayne Rooney muestra hasta dónde se ha hundido Ruben Amorim

Wayne Rooney no posó en su última evaluación del Manchester United después de una derrota decepcionante contra Brentford

Wayne Rooney cree que el Manchester United ha perdido su alma (Imagen: Foto de Rasid Necati Aslim/Anadolu a través de Getty Images)

Wayne Rooney cree que el Manchester United ha perdido su alma. Los Rojos resbalaron la mesa de la Premier League durante el fin de semana después de haber perdido 3-1 ante Brentford en el G-Tech Community Stadium.

Ruben Amorim, quien reemplazó a Erik Ten Hag como entrenador en jefe en noviembre de 2024, tiene que llevar a United a victorias consecutivas en la máxima categoría inglesa. El jefe portugués, cuyo contrato con Old Trafford se extiende hasta junio de 2027, también logró solo 34 puntos de 33 juegos.

Hablando en su podcast con la BBC, Rooney anunció que ha perdido la confianza en Amorim. El jugador de 39 años dijo: «Simplemente no sé qué está pasando. Probé mi mano en la administración y no funcionó tan bien, así que lo entiendo.

«Ruben Amorim es mi edad, todavía es un gerente joven y estoy seguro de que tiene un futuro enorme, pero ¿qué está pasando en Man United? Esto no es Man United».

Rooney se centró en los jugadores y agregó: «No reconozco a todo el club de fútbol. No veo a los jugadores peleando. No veo un personaje. No veo un deseo de ganar. No veo competencia. No veo ganadores de la competencia.

«Nada me saca de mis pies. Voy a mirar en un juego y esperar:» Está bien, aquí vamos de nuevo «, esperamos que el equipo pierda o tal vez registre un punto. Este no es Man United».

Rooney continuó: «Dije sobre esto todo el día … ¿Digo esto? ¿Debo decir? Porque sé que va a estar ocupado, y va en los medios, y será recogido, y el gerente recibe preguntas al respecto, pero creo que tengo que hacerlo.

Ruben Amorim supervisó otra tarde decepcionante para el Manchester United mientras perdieron en Brentford el sábado (Imagen: Getty Images)

«Estuve en el club de fútbol durante 13 años, y lo que está sucediendo no es bueno. Y este no es todo el gerente. Veo a los jugadores, no merecen usar esa camisa, y duele.

«Si has estado en un club de fútbol durante tanto tiempo y te preocupas por el club, esto no es aceptable lo que está sucediendo. Man United no ha ganado juegos consecutivos, porque no sé cuánto tiempo».

Rooney gritó el Glazer y Sir Jim Ratcliffe y dijo: «Creo que debería haber un mensaje claro. Un mensaje claro de los propietarios. Ya sean los Glazers, ya sea que Radcliffe sea, ya sea que sea ahora, debe haber un mensaje desde donde va este club. Porque todos estamos esperando los desmoronados».

Sir Jim Ratcliffe estuvo presente para la colisión de la Europa League entre Niza y Roma (Imagen: Neal Simpson/Allstar, Getty Images)

Rooney exigió la acción de la jerarquía unida y dijo: «El alma ha desaparecido del club. Necesita un nuevo motor, una nueva vida.

«Necesita algo para comenzar ese club de fútbol. ¿Qué está pasando? Esto no está todo en el gerente. Los jugadores, no merecen usar esa camisa y duele».

Basado en su visión de United como padre, Rooney dijo: «La cultura de ese club de fútbol ha desaparecido. Lo veo a diario. Veo que el personal pierde trabajos, personas de trabajos.

«Tengo dos hijos (en la academia) en ese club de fútbol y realmente espero que esto no tenga influencia en lo que hacen. Lo que veo en ese club de fútbol no es el Manchester United».