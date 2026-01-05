‘Estoy conmocionado pero no decepcionado’: los aficionados del Manchester United confundidos y frustrados tras el despido de Rubén Amorim

Los aficionados del United han expresado su opinión sobre la marcha de Amorim después de sólo 14 meses en el cargo

Había una sensación de frustración y resignación entre los fanáticos del Manchester United en Old Trafford mientras digerían la noticia de que se habían separado de otro entrenador.

El lunes por la mañana se confirmó que Rubén Amorim había sido despedido como entrenador en jefe de los Rojos después de sólo 14 meses en el cargo. En un comunicado, el club dijo que había «tomado a regañadientes la decisión de que ahora es el momento adecuado para hacer un cambio» y que creía que esto «le daría al equipo la mejor oportunidad de lograr el mejor resultado posible en la Premier League».

La salida de Rubén Amorim se produjo después de que criticara la jerarquía del club durante su conferencia de prensa posterior al empate 1-1 contra el Leeds United en Elland Road el domingo por la tarde.

Esto significa que el club ahora está buscando su séptimo entrenador permanente desde la partida de Sir Alex Ferguson en 2013. El excentrocampista del United Darren Fletcher se hará cargo del equipo para el partido del miércoles en Burnley.

partidarios de los rojos Noticias de la noche de Manchester habló hoy en la helada explanada frente a la tribuna este de Old Trafford, diciendo que creían que era el momento adecuado para que se fuera después de una serie de malos resultados y críticas a su estilo de juego. Sin embargo, varios jugadores también expresaron su frustración por la percepción de falta de estabilidad y planificación futura dentro del club.

Michael Ward (Imagen: Sean Hansford | Manchester Evening News)

«Tenía que irse, pensaba que era más grande que el equipo», dijo Michael Ward, de 37 años, de Galway, en la República de Irlanda. «Los últimos tres partidos han producido resultados muy pobres. No es agradable verlo, y no es el United al que hemos venido a apoyar a lo largo de los años.

«Creo que había que hacerlo. Pero algunos de los que están más abajo en la cadena también deben asumir cierta responsabilidad. ¿Cuántos gerentes hemos tenido desde que Fergie se fue? Parece que tenemos uno nuevo cada seis o siete meses. Necesitamos algo de estabilidad y alguien que se quede por un tiempo».

Mike Doyle, de 62 años, de Worsley, dijo: «Estoy un poco sorprendido, pero no decepcionado. Realmente no me gustaron sus tácticas ni su estilo de juego. Tampoco su lenguaje corporal. Si tienes a alguien caminando con la cabeza gacha en la línea de banda, difícilmente inspira confianza en el equipo o en los aficionados».

Amorim en la banda contra el Leeds el domingo (Imagen: PA)

«Ha sido un poco triste verlos últimamente. Vi el partido aquí contra los Wolves y fue horrible. Simplemente significa que ahora llega un nuevo entrenador».

Cuando se le preguntó quién le gustaría sustituir a Amorim, dijo: «Hace unos años dije que me hubiera gustado Antonio Conte, pero no pudimos conseguirlo. La gente decía que sólo se quedaría uno o dos años, pero no importa si gana la liga. Mira lo que está haciendo en el Napoli».

«Pero es sólo un tiovivo donde las personas son recompensadas cuando son despedidas. Es el único trabajo donde las personas son recompensadas cuando no tienen experiencia y son despedidas».

mike doyle (Imagen: Sean Hansford | Manchester Evening News)

«No tenemos suficiente calidad en el campo. Benjamin Šeško no es lo suficientemente bueno, Casemiro no es lo suficientemente bueno. Ugarte no es lo suficientemente bueno. Hay que preguntarse: ¿qué está haciendo (el director de United Football) Jason Wilcox?».

«Si nos fijamos en equipos como Arsenal y City, no estamos ni cerca de ellos. He estado diciendo durante tres años que necesitamos un delantero de buena calidad. Incluso los clubes más pequeños de la liga los tienen, así que ¿por qué no podemos hacerlo?».

Mike dijo que no creía que la temporada pudiera salvarse para el United, que actualmente está sexto en la Premier League: «No creo que lleguemos a estar entre los cuatro primeros. Somos un equipo de mitad de tabla en el mejor de los casos. Creo que lo mejor que podemos esperar la mayor parte del tiempo ahora es un empate».

Denis Garvey, de 46 años, originario de Cork pero que ha vivido en Greater Manchester durante los últimos 20 años y actualmente vive en Swinton, dijo: «Siento que quería entrar. Al final simplemente no ha ganado suficientes partidos de fútbol. Puedes mencionar lesiones y jugadores que van a la Copa Africana de Naciones, pero eso es lo mismo para todos los clubes».

Dennis Garvey (Imagen: Sean Hansford | Manchester Evening News)

«Siento que estamos en la posición equivocada en la liga. Todos excepto el Arsenal tienen altibajos y creo que estamos un poco por encima de lo que probablemente merecemos. Ha habido demasiadas derrotas y empates en partidos que deberíamos estar ganando».

“Tenemos una serie de juegos difíciles por delante y es posible que la junta directiva esté buscando un nuevo entrenador para ayudarnos a superarlos.

«La pregunta ahora es ¿a quién vamos a contratar? ¿Les vamos a dar tiempo y vamos a invertir en el equipo? No hay un candidato claro. Todos dicen que Zidane, pero no creo que sea adecuado para el United. Personalmente, creo que Martin O’Neill sería una buena opción, sólo para mantener a los jugadores en forma hasta el final de la temporada».

Mike Brewers dijo: «Creo que para la mayoría de los fanáticos era hora de irse y después del partido de Leeds expresó algunos pensamientos y opiniones sobre la propiedad. Así que después de eso creo que hubo cierta tensión».

Mike Cerveceros (Imagen: Manchester Evening News)

«Pero personalmente creo que es muy difícil para el Man United tener éxito. Es uno de los clubes más grandes del mundo. Para él es difícil, nunca quieres que te despidan. Creo que la mayoría de los aficionados están satisfechos. A la mayoría de los aficionados les gustaría cambiar de entrenador».

Casper Derksen de Holanda dijo: «Probó el sistema 3-4-3 pero no creo que funcionó. Subió al sexto lugar y se recuperaron bastante bien. Pero aparentemente no fue suficiente. No tengo idea de quién debería reemplazarlo, solo hablé con el guía turístico y me sugirió a Roy Keane y creo que ese también sería bueno».

Sin embargo, Martin Finney sintió cierta simpatía por Amorim y criticó a quienes estaban por encima de él en la jerarquía de Old Trafford. No es él, creo que son los jugadores. Esto ha sido así durante más de diez años.

Carl Derksen (Imagen: Manchester Evening News)

«Son los jugadores los que tienen que hacer ese trabajo. Ferguson estuvo a cargo durante más de 26 años porque tenía los entrenadores adecuados detrás de él. Nunca se trata de la junta directiva. No se trata de este tipo de personas. Puedes darles todo el dinero que quieras, pero si no consigues a la gente adecuada, nunca funcionará».

«Sólo hay que mirar la tabla de la Premier League, o cualquier tabla, pero si no cuentan con los entrenadores y las personas adecuadas, nunca va a funcionar. Incluso puedes poner a Messi ahí, incluso puedes volver a poner a Ronaldo, que es lo que hemos hecho, no es así como funciona».

«Podemos tener ese equipo de Barcelona, ​​podemos tener ese equipo de Real Madrid, pero no funcionará allí debido a esa directiva. El entrenador tiene que ser mejor y esos jugadores también tienen que ser mejores».

Martijn Vind (Imagen: Manchester Evening News)

«Es su formación de la que todo el mundo parece quejarse. Pero no creo que sea la formación. No importa si es un cuatro, un tres, un cinco, incluso puedes poner el once detrás de esa pelota, al final no me importa. Amo a nuestros jugadores que están aquí, pero hay jugadores que no deberían estar aquí».

En su comunicado, el United dijo: «Rubén Amorim ha dejado su puesto como entrenador del Manchester United. Rubén fue nombrado en noviembre de 2024 y llevó al equipo a la final de la UEFA Europa League en Bilbao en mayo».

«Con el Manchester United sexto en la Premier League, la dirección del club ha tomado a regañadientes la decisión de que ahora es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de lograr el mejor resultado posible en la Premier League».

«El club quiere agradecer a Ruben su contribución al club y desearle todo lo mejor para el futuro. Darren Fletcher se hará cargo del equipo contra el Burnley el miércoles».

Fletcher está entre los favoritos de las casas de apuestas para conseguir el puesto de forma permanente, junto con el jefe del Crystal Palace, Oliver Glasner, y el ex entrenador del Chelsea, Enzo Maresca.