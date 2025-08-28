‘Este es el límite’ – Ruben Amorim dispara a los jugadores del Manchester United después de que Grimsby ha derrotado a la derrota

Grimsby Town dirigió una humillante derrota de la Copa de la Liga al Man United, quien persiguió al cuarto equipo 2-0 y entró en los últimos 15 minutos.

Amorim miró en Beat toda la noche

Ruben Amorim se disculpó por los partidarios del Manchester United por su humillante desviación de la Copa de Competencia de la Liga Dos Grimsby Town y afirmó que los jugadores «ni siquiera estaban aquí» durante la primera mitad.

United siguió a Grimsby con 2-0 durante el descanso en Blundell Park y anotó dos goles tardíos para forzar penalizaciones, pero fueron derrotados en un tiroteo en el maratón con 12-11.

La pérdida está destinada a ser organizada entre el mayor acusado doméstico de United y la limita a una opción de trabajo de plata realista esta temporada en la Copa FA.

Amorim dijo que los jugadores «hoy realmente hablaban en voz alta lo que quieren», lo que efectivamente sugirió que no tenían el desafío contra el equipo de cuarto nivel.

Cuando se le preguntó qué salió mal, Amorim dijo: «Todo. Ni siquiera estábamos aquí como comenzamos el juego. Cuando todo es tan importante en nuestro club, todo lo que sucedió, es un problema en nuestro club, tenemos que hacerlo mucho mejor. Solo tengo que pedir perdón a nuestros fanáticos.

‘Sentí que mis jugadores hablaron muy duro hoy lo que quieren. Creo que es fácil para ti [how to interpret it]. Concentremos en el próximo juego y luego tenemos la parada para los Juegos Internacionales. Pensaremos en las cosas.

«No importa [that we lost on penalties]. El sentimiento es el mismo en las penalizaciones. Creo que el fútbol fue realmente honesto hoy. El mejor equipo ganó.

«Soy el gerente. Debería ser mi trabajo entender lo que sucedió. Nuevamente, lamento mucho nuestros fanáticos. Concentremos en el próximo juego. Ese es más que un resultado. Ese es el mayor problema en el equipo. Creo que hoy estaba realmente claro.

«Me gustaría decir cosas muy inteligentes y cosas muy importantes. No tengo nada que decir. Nada que decir. Ese también es el mayor problema. Ver los mismos errores y nada que decir en este momento. Realmente lo siento por nuestros fanáticos. A veces es demasiado.

‘No puedes cambiar tanto. No puedes cambiar todo en un verano. Tienes que ganar juegos. No debe mostrar este tipo de rendimiento. Creo que este es un poco el límite.

«Creo que algo debería cambiar. En este momento tenemos que concentrarnos el fin de semana y luego tenemos tiempo para pensar».

Andre Onana hizo un regreso sombrío a la meta y fue culpable de ambos goles de Grimsby cuando fue golpeado por su puesto cercano y no pudo reclamar un rincón que fue convertido por el ex jugador de la Academia United Tyrell Warren.

«No se trata de Andre», enfatizó Amorim. «Estamos aquí con el debido respeto. Ya dije que el mejor equipo ha ganado. Pero este es un equipo de la Cuarta División. Andre solo debería jugar con sus pies durante este juego? No es eso que sucedió.

«No es el guardián. Es más que eso. Él es todos. Gracias».