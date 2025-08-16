‘Estamos seguros’ – Omar Bercrada hace prometedor antes de la nueva temporada en Manchester United

Omar Berrada escribió a los seguidores en el programa oficial de competencia de Man United para el partido inaugural de la temporada.

El CEO de United, Omar Berrada, escribió a los fanáticos. (Imagen: 2025 VCG)

Omar Berrada tiene «confianza» que las nuevas sesiones de firma del Manchester United tendrán un impacto positivo.

Matheus Cunha fue la primera firma de la ventana de transferencia de verano en Old Trafford. La cláusula de £ 62.5 millones del atacante se activó y se unió a los lobos con un contrato de cinco años.

Bryan Mbeumo fue la próxima llegada de Brentford. United estuvo encerrado durante más de un mes en negociaciones con Brentford, pero causaron un gran avance para que Mbeumo viajara a los Estados Unidos para la pretemporada.

United acordó pagar £ 65 millones más £ 6 millones en complementos para Mbeumo, y Amorim fortaleció aún más sus opciones de ataque con la firma del joven delantero Benjmain Sesko de RB Leipzig.

Sesko llegó por un reembolso de € 76.5 millones (£ 66.4 millones) y € 8.5 millones (£ 7.3 millones) en complementos y podría hacer su debut contra el Arsenal.

United acordó £ 3.3 millones, aumentó a £ 7 millones con complementos, con el Club Paraguay Cerro Poreno para firmar a Leon en enero, pero el joven defensor completó su movimiento en la ventana de verano.

Berrada ha escrito una carta a los fanáticos en el programa de competencia para enfrentar el Arsenal y dijo: «Bienvenido de nuevo a Old Trafford para nuestro primer juego de la nueva temporada de la Premier League, donde estamos organizando estos refinadores, Arsenal.

«Regresamos después de una pretemporada positiva, comenzando en Suecia, para la serie de verano de la Premier League en los EE. UU. Y la Copa Snapdragon aquí en Old Trafford el fin de semana pasado.

«Siempre es un placer ver a nuestros increíbles fanáticos en todo el mundo. Los seguidores apasionados y dedicados del Manchester United nunca decepcionan. Donde quiera que vayamos, siempre estás en vigor.

«Ha sido un verano de cambio, mientras nos mudamos a nuestro complejo de entrenamiento masculino completamente renovado en Carrington. Es realmente el mejor en el aula y refleja la importante inversión que se ha realizado en él.

«No dudamos de que creará un entorno poderoso para nuestros entrenadores, jugadores y empleados. Jason Wilcox y el departamento de fútbol han trabajado duro en el verano para atraer el mejor talento para ayudarnos a mejorar el equipo.

«Estamos encantados de tener a Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Diego Leon con nosotros y tenemos fe en el impacto que tendrán».

