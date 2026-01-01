Estaba viendo Coronation Street cuando llamó Sir Alex Ferguson. Le dije que me uniría al Arsenal.

Sir Alex Ferguson se acostumbró a contactar personalmente a los jugadores en un intento por ficharlos para el Manchester United, pero un delantero optó por unirse a sus rivales.

Sir Alex Ferguson intentó atraer a Alan Smith al Manchester United (Imagen: PA)

La leyenda del Arsenal, Alan Smith, rechazó una vez a Sir Alex Ferguson durante una llamada telefónica antes de unirse a los Gunners.

Smith jugó en el Leicester City entre 1982 y 1987, donde marcó 84 goles. Sus brillantes actuaciones con los Foxes llamaron la atención de Ferguson, que apenas llevaba unos meses en Old Trafford cuando contactó con el delantero.

Para sorpresa de Smith, a principios de 1987, de la nada, recibió una llamada telefónica del entrenador del Manchester United. Pero el ex delantero inglés, que recuerda haber visto Coronation Street en casa de sus padres cuando su madre contestó el teléfono, rechazó la oferta a favor del Arsenal de George Graham.

Le dijo a su ex compañero de equipo en el Arsenal, David Seaman, en el podcast Seaman Says: «Estaba hablando con Alex Ferguson. Me interesé un poco. Una noche de enero todavía vivía con mi mamá y mi papá y estábamos viendo Coronation Street, siempre lo recordaré».

«El teléfono suena en el pasillo y mi madre contesta y dice: ‘Alan, soy Alex Ferguson al teléfono para ti’. Pensé que se había equivocado con el nombre.

Alan Smith estaba mirando Coronation Street cuando recibió la llamada. (Imagen: Foto de Mark Leech/Outside vía Getty Images)

«Alex sólo había estado en el United durante aproximadamente un año y estaban pasando apuros. Así que no es como si fuera el grito de ‘Sir Alex’, pero obviamente era un gran nombre, es el entrenador del Man United».

«Entré a la habitación y hablé con él. Dijo que quería que esperara hasta el verano, cuando sería agente libre. Le dije: ‘Señor Ferguson, lo siento, pero he decidido que quiero ir al Arsenal’. El Arsenal quería ficharme el día límite, ya les había hablado de forma indirecta

Smith no se arrepiente de su decisión (Imagen: Getty)

«Fue una conversación corta, colgué el teléfono y pensé: ‘¿Hice lo correcto al decirle que no al entrenador del Manchester United?’ Pero durante cuatro o cinco años no ganaron nada y Alex estuvo a punto de ser despedido”.

Smith se unió al Arsenal en marzo de 1987, pero fue cedido al Leicester durante los meses restantes de la temporada. A pesar de sus reservas iniciales sobre si había tomado la decisión correcta, los años siguientes en el norte de Londres reivindicaron su decisión.

Dejó su huella en los Gunners al anotar en el histórico partido decisivo de Primera División entre Arsenal y Liverpool en Anfield en 1989. El equipo de Graham puso fin dramáticamente a una espera de 18 años para coronarse campeones, con Michael Thomas anotando el segundo en los últimos momentos para arrebatarle el título al Liverpool.

El equipo de Sir Alex estaba pasando apuros en ese momento. (Imagen: Mark Leech/Offside vía Getty Images)

Smith fue el máximo goleador del Arsenal durante cuatro temporadas seguidas, ganando otro título de liga en 1991, así como un doblete de la Copa de la Liga y la Copa FA dos años después. También marcó el único gol en la final de la Recopa de Europa de 1994 contra el Parma. Colgó las botas en 1995 y ahora, a la edad de 63 años, sigue siendo cocomentarista y experto de Sky Sports.

A pesar de un comienzo difícil en Manchester, la transferencia fallida no detuvo a Sir Alex en el United, que ganó su primer título de liga en 1992/93 después de ganar la Copa FA en 1989/90. El escocés, que celebra su 84 cumpleaños en Nochevieja, se convirtió en el entrenador más exitoso de la historia del fútbol inglés con 13 títulos de liga.