‘Estaba preocupado’: Pep Guardiola da su veredicto al Manchester City mientras el Arsenal abre la ventaja en la carrera por el título

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre la carrera por el título de la Premier League y el liderazgo del Arsenal

pep guardiola

Pep Guardiola dijo que está menos preocupado por el liderazgo del Arsenal en la carrera por el título de la Premier League que a principios de esta temporada cuando elogió al Manchester City a pesar de su derrota ante el Aston Villa.

El City perdió su primer partido en 10 partidos en todas las competiciones la misma tarde en que el Arsenal venció al Crystal Palace, lo que significa que los Blues ahora se encuentran a seis puntos de los líderes de la liga de cara a noviembre. El Arsenal ha ganado los cuatro partidos desde que rescató un punto contra el City en el Emirates, dejando al Liverpool como líder.

A pesar de la derrota ante el Villa, el City sigue por delante del campeón, después de que el equipo de Arne Slot sufriera la cuarta derrota consecutiva el sábado por la noche. Estaban ocho puntos por delante del City después de cinco partidos, pero ahora están un punto por detrás después de nueve partidos.

Eso se debe en parte a la pérdida de los campeones, pero Guardiola está mucho más contento con el aspecto actual del City. Incluso cuando perdió ante el Aston Villa, el técnico sintió que los pequeños márgenes por sí solos estaban defraudando a su equipo.

«Estaba preocupado antes del parón internacional cuando estábamos 14º y ellos (Liverpool) estaban seis o siete puntos por delante», dijo Guardiola cuando se le preguntó sobre la carrera por el título. «Nuestro trabajo no es mirar el título. Si ellos (el Arsenal) ganan todos sus partidos y ganan la Premier League, felicítelos».

«Pero siento que el equipo está vivo, está bien. No sé cuántos equipos aquí pueden jugar como nosotros jugamos con valentía, posesión, oportunidades, menos goles encajados, goles esperados y todas esas cosas».

«Tienes que ser estable y mejor en los detalles, pero no vivo en octubre o noviembre y no pienso en lo que sucederá si gano o no la Premier League. Tenemos que prepararnos bien para Swansea para clasificarse en la Copa Carabao y preparar los dos últimos partidos más la Liga de Campeones antes de regresar después del parón internacional y ver qué está pasando».

La tarea más inmediata del City es poner al Bournemouth por delante en la tabla. El equipo de Andoni Iraola ganó este domingo 2-0 y acabó segundo por detrás del Arsenal. El próximo domingo Andoni Iraola saldrá con dos puntos de ventaja sobre los blaugranas.

«El Arsenal ha sido sólido durante años. La preocupación es cómo podemos mejorar para acercarnos más», dijo Guardiola. «Según mi experiencia, es así de largo. Hay muchos equipos allí (el Bournemouth lo está haciendo muy bien) y estamos tratando de hacer nuestro juego».

—

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester City.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de la ciudad uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.