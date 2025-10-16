«Estaba en el vestuario del Manchester United cuando Fergie se fue; todos quedaron impactados por lo que pasó después».

El mejor entrenador de la historia del Manchester United se retiró en 2013 después de su etapa cargada de trofeos en Old Trafford. El exdefensor Phil Jones insiste en que los jugadores supieron de inmediato que los buenos tiempos habían terminado.

Sir Alex Ferguson dejó el Manchester United en 2013 y las cosas han ido cuesta abajo desde entonces.

Phil Jones ha revelado cómo el Manchester United empezó a desplomarse desde el momento en que Sir Alex Ferguson se retiró.

Fergie renunció en 2013, poniendo fin a una de las mejores carreras gerenciales de todos los tiempos. Desde entonces, el United no ha podido ganar el título de la Premier League ni de la Liga de Campeones.

David Moyes sucedió a Fergie, pero sólo duró diez meses antes de ser despedido. Y la ex estrella del United, Jones, admite que el vestuario supo de inmediato que no funcionaría con Moyes a cargo.

jones dijo BetMGM: «Como vestuario sentimos casi de inmediato que las cosas no estaban bien. Simplemente no sentíamos lo mismo que en aquel entonces. Jugadores como Giggsy (Ryan Giggs) y Rio (Ferdinand) habían superado su punto máximo, y algunos de los otros que estaban en el corazón de lo que nos había hecho tan exitosos no eran tan buenos como solían ser.

«Simplemente no funcionó. Hubo ciertos partidos en los que jugamos bien y no superamos la línea y todo en el club se sintió muy diferente.

«Es muy difícil expresarlo con palabras, pero casi parecía que no quedaba nadie y estábamos luchando para sobrellevar eso. Creo que todos estaban un poco sorprendidos por cómo fueron las cosas. Fue un período realmente difícil.

«Fue muy difícil porque éramos el primer equipo en la historia del Manchester United que no estaba asociado con ganar. Todos los equipos anteriores a nosotros ganaron cosas y las ganaron consistentemente, así que fue todo un desafío aceptar eso.

«Recuerdo haber ido a los partidos y nunca haber sentido tanta presión. Nos presentamos y jugamos contra un equipo al que esperábamos ganar cómodamente nueve de cada 10 veces, como lo habíamos hecho en temporadas anteriores, pero no lo hicimos.

Simplemente no funcionó para David Moyes en el Manchester United (Imagen: PA)

«Con Sir Alex, ganarías la mayoría de los partidos incluso antes de pisar el campo. Te pararías en el túnel y literalmente pensarías ‘ganaremos a este’, pero esa temporada con David Moyes ese sentimiento simplemente no estaba ahí.

«Era miedo y cualquiera que te diga que no miente. Es el miedo a cometer un error, es el miedo a pasar el balón al portero y que el público se te eche encima, y ​​es el miedo a no querer recibir el pase».

“Cuando juegas en el club más grande del mundo tienes que superar ese miedo, correr riesgos y defenderte.

«Los mejores jugadores son los que honestamente no les importa. A Jude Bellingham no le importa si la multitud en el Bernabéu lo abuchea cuando regala el balón, él exigirá el balón nuevamente y demostrará lo que puede hacer».

«Los mejores jugadores tienen esa mentalidad y desafortunadamente en el Manchester United teníamos miedo de hacerlo mal en ese momento».

