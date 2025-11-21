«Estaba confundido»: Nico O’Reilly, chico de Manchester, sobre su vertiginoso ascenso con el Manchester City e Inglaterra

La estrella del Manchester City e Inglaterra, Nico O’Reilly, habla en exclusiva con el Manchester Evening News sobre cómo ha recorrido un largo camino en poco tiempo.

Nico O’Reilly habla en exclusiva con el Manchester Evening News (Imagen: Kenny Brown | Manchester Evening News)

Que Nico O’Reilly se convierta en la mejor opción de lateral izquierdo para el Manchester City e Inglaterra este año parece una historia sólida. Pero después de lanzarse a la contienda por la Copa del Mundo en su debut internacional, literalmente hay más por venir del amable gigante de Collyhurst, cuyas acciones aumentan con cada partido que juega.

Hasta cierto punto, siempre se esperó que O’Reilly llegara a donde está hoy. Cuando era niño, fue explorado por los cuatro equipos de la Premier League en Manchester y Merseyside. Eligió al City en lugar del United porque pensó que el entrenamiento era mejor y lo impresionó lo suficiente mientras aún estaba en la escuela primaria como para ser uno de los pocos talentos de la academia elegidos para enfrentar al técnico entrante Pep Guardiola en 2016.

Mientras el primer equipo establecía nuevos puntos de referencia para el éxito en el fútbol inglés, O’Reilly avanzaba en la academia. En las reuniones donde se hablaba de los mejores talentos de entre 16 y 18 años, él fue uno -y no fueron muchos- que siempre se destacó como alguien que tenía potencial para estar en el equipo de Guardiola.

Eso es aún más sorprendente si se consideran los problemas que encontró O’Reilly cuando se disparó.

“Cuando tienes 15 años o menos estás en el mejor club del mundo y a medida que progresas piensas: ‘¿Tengo alguna oportunidad aquí?’”, le dijo al club. Noticias de la noche de Manchester en una entrevista exclusiva. “Con un equipo como este y un club como este es muy difícil que un jugador joven salga adelante porque lo gana todo.

«Sin embargo, fue emocionante y si te esfuerzas y trabajas lo suficiente tendrás tu oportunidad. Durante mi temporada sub-16 tuve muchos dolores de crecimiento en mis rodillas y piernas.

«Yo diría que los 16 años fueron mi mayor crecimiento y todavía estoy creciendo un poco. Probablemente sean unos centímetros más y ahora mido 6 pies de altura.

«Durante seis meses a un año, luché bastante. Mis piernas y mi cabeza no cooperaban para hacer lo que quería. Era un poco como Bambi en el hielo. Pero luego comencé a acostumbrarme y crecer más en mi cuerpo. Me ayudó mucho. Siempre jugué el mismo juego, incluso cuando era más pequeño, pero la altura y la fuerza adicionales me ayudaron».

Incluso cuando las cosas encajaron, O’Reilly pronto sufrió otro revés. A pesar de que lo presionaron para jugar con la Sub-23 en su primer año con la Sub-18, el club decidió que era mejor para él no participar en su segundo año y ser capitán de la Sub-18.

Cuando Rico Lewis, con quien había progresado en los grupos de edad en la academia, jugó un papel clave en el camino del City hacia la inmortalidad del Triplete, O’Reilly tuvo que aguantar su ambición y escuchar lo que le decían sus entrenadores y, lo más influyente, su madre.

“Estaba un poco confundido en ese momento y no sabía por qué [I was staying with the 18s] Pero en realidad había muchos buenos jugadores delante de mí en los otros grupos de edad y todos hablaron conmigo y me dijeron el motivo», añadió. «Al final funcionó.

«No era como si yo fuera el único; Cole Palmer lo hizo, Oscar Bobb. En ese momento, cuando era niño, pensaba que quería jugar más alto y estar con sus amigos.

«Me tomó algunos meses acostumbrarme, así que tuve un comienzo de temporada bastante lento mentalmente y después de que logré entenderlo comencé a florecer».

Después de aceptar eso y combinar su audacia con la responsabilidad emergente de marcar goles escandalosos en Middlesbrough y United para llevar a la Sub-18 al título de liga y ganar su primera aparición en el primer equipo, una grave lesión en el tobillo acabó con su temporada 2023/24.

Nico O’Reilly con Ilkay Gundogan y Shea Charles en 2023 mientras el Manchester City celebraba los títulos de la Premier League en todos los grupos de edad

«La lesión fue grave. Nunca antes había experimentado algo así, tuve que operarme. Apenas podía ver a mis compañeros y ver los partidos, pero no podía participar», dijo.

«Obviamente quería estar allí para apoyar y ayudar a mi equipo, pero tampoco quería derribar el estado de ánimo sin darme cuenta. Cuando comencé a sentirme bien de nuevo y no podía jugar, sólo quería entrar y tener tiempo de juego, pero seguía estallando y molestándome. Pasaron siete u ocho meses antes de que pudiera volver a jugar cómodamente».

«Fue un año difícil, pero tuve mucho apoyo. Sabía que esa temporada era una temporada de desecho para mí, no diría eso». [I thought my chance had gone] Pero sabía que tenía que trabajar duro en verano y prepararme para la próxima pretemporada».

O’Reilly siempre creyó que podía lograrlo y nunca consideró mudarse a otro lado, incluso la temporada pasada cuando Chelsea dejó claro su interés y el City apenas rechazó enfáticamente ese enfoque. Sin embargo, Guardiola sorprendió a todos al expulsar a un jugador que había visto como cobertura de Rodri en el centro del campo en el lateral izquierdo, después de solo una sesión de entrenamiento allí antes de jugar contra el Salford en la Copa FA.

Casi tres meses después, en la misma competición, el City perdía 1-0 ante el Bournemouth y Guardiola utilizó ese mismo instinto para traer de vuelta a O’Reilly al equipo para la segunda mitad. El héroe local brindó dos asistencias para darle la vuelta al partido y su entrenador lo empujó a un final extasiado para llevarse los aplausos en lo que resultó ser un punto de inflexión para el joven y su equipo.

Por improbable que sea, el City fue innegablemente mejor con este novato sin experiencia jugando fuera de posición y desde su primera apertura contra Salford el equipo ha tenido una tasa de victorias del 90 por ciento cuando juega, cayendo a alrededor del 50 por ciento cuando no lo hace.

«Definitivamente es aprender en el trabajo», dijo. «Tuve mucha ayuda de Josko [Gvardiol]Rubén [Dias] y todos estos líderes del equipo, pero se aprende en el trabajo porque, como mediocampista, no estás acostumbrado a jugar 1 contra 1 contra los mejores atacantes de la liga. Es difícil y un desafío, pero estoy aprendiendo sobre la marcha.

«No es el rol habitual de lateral izquierdo, como el de lateral derecho. Hay más libertad, puedo avanzar, entrar. Mientras estemos seguros atrás, el entrenador está feliz de que hagamos lo que podamos».

«Es bueno porque puedo ofrecer una amenaza de ataque y ser un cuerpo extra dentro y alrededor del área de penalti. El lado defensivo fue la parte a la que tuve que acostumbrarme porque no estaba familiarizado con él y tuve que aprenderlo. Siento que está empezando a encajar, todo se reduce a la mentalidad y a ser fuerte y rápido y hacer tacleadas».

O’Reilly no estaba destinado a ser utilizado como lateral izquierdo esta temporada, pero una lesión de Rayan Ait-Nouri obligó a Guardiola a tomar la decisión y una vez más el City no ha mirado atrás para dejar atrás un mal comienzo y emerger como serios contendientes al título; Tres puntos contra Newcastle el sábado los sitúan a un punto del líder inicial, el Arsenal.

Para alguien cuyo primer inicio en la Premier League fue en abril, todo ha encajado sorprendentemente rápido para O’Reilly y ha sido una parte integral de las excelentes actuaciones del City durante los últimos dos meses. Califica a Iliman Ndiaye como el oponente más duro al que se ha enfrentado jamás, pero el delantero del Everton se encuentra en compañía de Noni Madueke, Bukayo Saka, Mohamed Salah y más, que terminaron en segundo lugar tras su choque con el lateral izquierdo.

Nico O’Reilly recibe su gorra de Inglaterra de manos de su compañero del Manchester City, John Stones

Esa mejora defensiva ha convencido a Thomas Tuchel de que O’Reilly podría ser su primera opción en Estados Unidos, con un debut contra Serbia este mes seguido de otra salida contra Albania. El técnico de Inglaterra lo tranquilizó durante esos partidos, pero le dijo lo bien que lo había hecho antes de abandonar el campamento.

Cuando parece que todo le resulta tan fácil y natural al joven, recuerda sus dolores de crecimiento y reconoce la presión que conlleva mantener el ritmo en uno de los mejores equipos del mundo. Su madre Holli, a quien le gusta citar como su mayor influencia a lo largo de su carrera, crió a alguien cuya inteligencia y carácter impresionan al personal de la ciudad tanto como sus habilidades.

O’Reilly ya está siendo utilizado como modelo a seguir para el desarrollo de talentos en el City Football Group y está emergiendo como un modelo para el último equipo de Guardiola, que está mostrando energía renovada y desafiante para la Premier League y la Liga de Campeones.

«Siempre he tenido confianza en poder hacerlo, pero eso supone mucha presión en un club como este, donde es tan exigente y hay que hacerlo bien. No hay otra opción porque quieren trofeos y tres puntos cada semana. Hay mucha presión y también hay que devolver algo a la afición e intentar seguir con lo que está pasando. Es difícil», afirmó.

“Todavía queda mucho tiempo hasta el Mundial, hay muchos partidos y sólo tengo que mantener la cabeza gacha y seguir haciendo actuaciones para tener la oportunidad de ir allí.

“Hemos reconstruido un poco el equipo del City e incluso el cuerpo técnico, por lo que no encajamos de inmediato, pero definitivamente creo que somos lo suficientemente buenos y fuertes para competir.

«Todavía quedan muchos partidos esta temporada y mientras podamos seguir haciendo lo que estamos haciendo, no tenemos que centrarnos en eso». [Arsenal] demasiado, sólo tenemos que asegurarnos de seguir sumando los tres puntos. Sólo tenemos que seguir adelante».

Si O’Reilly puede continuar con su meteórico ascenso, el City (y posiblemente Inglaterra) podrán aumentar sus propias expectativas.