Está surgiendo un consenso entre los medios italianos sobre Scott McTominay mientras continúan los problemas del cedido del Man United.

Scott McTominay no logró halagar el último resultado del Napoli cuando los medios italianos dieron a la ex estrella del Manchester United una evaluación más sombría este fin de semana.

Scott McTominay no logró mostrar su mejor lado durante la última victoria liguera del Napoli (Imagen: Francesco Pecoraro/Getty Images)

El Manchester United habrá observado con interés cómo Scott McTominay jugó el sábado su tercer partido de la Serie A en menos de una semana. Sin embargo, el jugador de 29 años sería el primero en admitir que estuvo lejos de su mejor nivel en la emocionante victoria del Napoli por 1-0 en casa ante el Sassuolo.

El resultado dejó al equipo de Antonio Conte tercero en la clasificación y a seis puntos del líder, el Inter de Milán, tras poner fin a una racha de tres empates. Sin embargo, los medios italianos se apresuraron a señalar que McTominay no fue el único con una asociación del United que tuvo un día para olvidar, ya que el cedido Rasmus Hojlund también tuvo problemas para impresionar.

Il Messaggero le dio a McTominay un miserable 5,5 sobre 10 por su desempeño, completando el 88 por ciento de sus pases y el 67 por ciento de sus intentos de tacleada. También realizó cinco despejes y un pase clave, pero eso no fue suficiente para convencer al periódico italiano de no dar la segunda calificación más baja entre los jugadores del Napoli.

«Sólo se mostró al final de la primera parte con un buen tiro libre», se lee en la reseña. «Empezó bien la segunda parte, pero sufrió fatiga y falló demasiados pases fáciles».

Hace menos de una semana, McTominay, a quien se le ha vinculado con un regreso a Old Trafford, anotó un doblete que salvó el resultado en el empate 2-2 contra el Inter de Milán. Lo cual estuvo bien, ya que fue en gran parte responsable del primer gol del Inter en ese partido, después de perder la posesión en el centro del campo con demasiada facilidad.

El Corriere della Serra apenas menciona a McTominay en su resumen, que resume los acontecimientos del día a su manera. El único inconveniente mencionado fue un error que obligó al Jugador del Partido Juan Jesús a realizar una parada crucial y simplemente decía: «McTominay, que está fuera de juego, pierde una pelota peligrosa».

A pesar del bajo rendimiento del escocés, el Napoli logró una victoria por 1-0 sobre el Sassuolo. (Imagen: Francesco Pecoraro/Getty Images)

Eurosport fue mucho más halagador en su valoración del desempeño del escocés. Y a pesar de no contribuir directamente a los goles en partidos consecutivos, fue aclamado como uno de los jugadores más importantes del Napoli, recibiendo una calificación de 6,5 sobre 10.

«En los últimos minutos intentó aprovechar un error de Muric con un disparo raso desde fuera del área que salió desviado», dijo. «En general, a pesar de no marcar, sigue siendo el jugador más importante del Napoli en la fase crucial».

Hojlund sigue siendo el máximo goleador del Napoli en la Serie A esta temporada con seis goles. Sin embargo, es indicativo de los problemas del equipo en el futuro el hecho de que ya lleva cinco partidos seguidos sin marcar.

Ramus Hojlund también tuvo problemas para causar impacto en su quinto partido consecutivo sin marcar. (Imagen: Carlo Hermann/AFP vía Getty Images)

El danés es muy querido en Nápoles y se espera que se mude allí de forma permanente en algún momento de este año. Sin embargo, la sequía actual bien podría sembrar una semilla de duda en las mentes de quienes toman las decisiones en Napoli.

Eurosport mantuvo la calificación más baja para Hojlund, cuyo decepcionante día recibió un 5,5 sobre 10. Su tiro fue calificado de «mojado», aunque al menos un poco lo salvó la opinión de que «se había esforzado mucho».

El director deportivo del Napoli, Giovanni Manna, describió recientemente como «una formalidad» que Hojlund complete un traslado permanente de £43,6 millones a Nápoles este año. Sin embargo, esperan una mejora en su rendimiento casi un mes después de su último gol.