¿Está Sunderland vs Man City en la televisión? Detalles de la transmisión en vivo y hora de inicio

El Manchester City apunta a su segunda victoria sobre el Sunderland en menos de un mes mientras busca mantener la presión sobre el Arsenal en la cima de la Premier League.
Todo lo que necesitas saber del Sunderland vs Man City en la Premier League
- Información de la competencia: El partido de la Premier League estaba previsto que comenzara a las 13.00 horas. 8 p.m. el jueves (día de Año Nuevo). Esta competencia se llevará a cabo en el Estadio de la Luz.
- Cobertura televisiva del Reino Unido: Los aficionados de Gran Bretaña podrán ver el partido en directo Evento principal de Sky Sports Y Deportes del cielo Ultra HDR. La transmisión incluirá un análisis en profundidad previo al partido y comentarios de expertos durante toda la noche.
- Opciones de transmisión en vivo: Los seguidores pueden transmitir la acción en línea a través del Cielo, vete aplicación en dispositivos móviles o tabletas. Alternativamente, el partido está disponible para verlo con un AHORA televisión Membresía deportiva para personas sin suscripción satelital tradicional.
- Última reunión: Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el 6 de diciembre de 2025, cuando el City aseguró una posición dominante. victoria 3-0 en el estadio Etihad. Los goles de Ruben Dias, Josko Gvardiol y Phil Foden aseguraron los puntos durante ese partido.
- Noticias del equipo del Manchester City: El equipo de Pep Guardiola inicia el nuevo año con un mediapunta Rayan Cherki en forma excepcional después de su destacada actuación en su último encuentro. Foden también sigue siendo una amenaza clave después de anotar cinco goles en una semana en la ventana de diciembre.
- Noticias del equipo Sunderland: Los Black Cats están capitaneados por el excentrocampista del Arsenal Granit Xhakaquien se ha convertido en un punto focal en el mediocampo desde que llegó procedente del Bayer Leverkusen este verano. Lucas O’nen vuelve a estar disponible después de haber recibido una tarjeta roja directa en su anterior encuentro, aunque seis jugadores del Sunderland están ausentes de la Copa Africana de Naciones.
- Contexto de las clasificaciones de la competencia: La ciudad está actualmente sentada segundo en la Eredivisie con 40 puntos, detrás del líder Arsenal por sólo cinco puntos después de que los Gunners derrotaran al Aston Villa el martes. Sunderland está en una posición fuerte séptima posición con 28 puntos y sigue siendo uno de los dos únicos equipos que siguen invictos en casa esta temporada.
- Jugadores clave a seguir: Erling Haaland domina la carrera por la Bota de Oro de la Premier League con 19 goles y cuatro goles en sus últimos tres partidos ligueros. Wilson Isidor es el máximo goleador del Sunderland con cuatro goles, mientras que el fichaje de verano Brian Brobbey espera aprovechar su regreso de dos goles en sólo cuatro aperturas.
