¿Está Leeds United vs Man United en la televisión? Canal, transmisión en vivo y hora de inicio.

necesito saber
Hora de inicio, canal de televisión y detalles de transmisión mientras el Manchester United visita a su acérrimo rival Leeds United
Todo lo que necesitas saber para ver el Leeds United vs Manchester United en la televisión
- Hora de inicio: El tan esperado partido en Elland Road comienza a las 12:30 p.m. del domingo 4 de enero.
- Cómo mirar en Gran Bretaña: El partido será transmitido exclusivamente por TNT Sports 1 y TNT Sports Ultimate. La cobertura previa al partido comienza a las 11 a.m.
- Transmisión del Reino Unido: Los suscriptores pueden transmitir el juego en vivo a través de la aplicación Discovery+ en dispositivos móviles, tabletas o televisores inteligentes. La plataforma es el hogar digital de todo el contenido de TNT Sports.
- Comentario radiofónico: talkSPORT proporcionará comentarios completos del partido, mientras que habrá actualizaciones periódicas en BBC Five Live.
- Reflejos: Si te pierdes la acción en vivo, los aspectos más destacados están disponibles en el canal de YouTube de Sky Sports. Match of the Day ofrece lo más destacado y análisis completos en BBC One a partir de las 10:30 p.m.
- Cobertura de EE. UU.: Los espectadores estadounidenses pueden ver el partido en USA Network, con inicio a las 7:30 a.m. ET. Para aquellos que prefieren transmitir por cable tradicional, el partido también está disponible en servicios como DirecTV Stream y Sling Blue.
- LEER MÁS: Lo que hizo Rubén Amorim después de que los fanáticos del Manchester United cantaron muestra por qué está perdiendo seguidores