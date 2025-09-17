Espero que Alejandro Garnacho sea simplemente puramente promedio en Chelsea Na Man United Exit

Alejandro Garnacho se retiró con Ruben Amorim en el Manchester United antes de llegar al Chelsea en un movimiento de £ 40 millones este verano, y Liverpool -fan Adebayo Akinfenwa espera que esté en promedio con los blues con el blues

Adebayo Akinfenwa espera que Alejandro Garnacho «sea en promedio» después de dibujar para Chelsea.

El argentino tuvo un momento desafiante en el Manchester United la temporada pasada, lo que llevó a Ruben Amorim lo consideró después de su pelea. En consecuencia, hizo una reubicación de £ 40 millones al Chelsea este verano, con el objetivo de encontrar su forma en la capital inglesa bajo la supervisión de Enzo Maresca.

El ex delantero de Northampton, Wimbledon y Wycombe Akinfenwa, un viejo defensor en Liverpool, espera que «no duele» en su nuevo club. En una conversación con Mirror Football a través de Chocolonely de Tony, el jugador de 43 años dijo: «No voy a mentir, espero que ni siquiera lo desgarre por Chelsea.

«Te diré esto ahora, espero que no lo desgarre. No lo quiero mucho, pero espero que sea promedio. Y los jugadores de Liverpool, quiero romper todo».

Akinfenwa también arroja luz sobre por qué cree que Garnacho tuvo problemas para tener un impacto en United antes de mudarse al Chelsea, lo que sugiere que la presión de jugar para uno de los clubes más grandes del mundo podría ser demasiado para el joven de 21 años.

Agregó: «Lo único que diría es que puedo empatizar, pero no sé el nivel de control en estos mejores clubes. Conozco los niveles de los clubes donde estaba y a veces eres» Oh, cierto. «

«A veces porque estaba en una ciudad pequeña, recordaba en Torquay y la gente sabía dónde compraba, y era una broma. Me gustan mis bourbons y el gerente dijo:» Oh, estabas allí comprando bourbons. «Pero eso es a pequeña escala.

«Creo que los entornos juegan un papel muy importante y con diferentes gerentes que entran, con el nivel de control, creo que es mucha presión y algunos jugadores pueden lidiar con eso, algunos jugadores no pueden hacerlo. Lo hemos visto todo.

Alejandro Garnacho hizo su debut el sábado contra Brentford contra Brentford (Imagen: Chelsea FC a través de Getty Images)

«Creo que Antony Man dejó United, fue a Betis y corrió el suelo. Algunas personas pueden darse la vuelta y decir:» No, estos jugadores de fútbol necesitan todo para ser perfecto «, lo que no argumentaré ese punto. Pero las cosas tienen que ir para tu ventaja.

«Eso es en un día diario, especialmente ser joven, y el peso y la presión de personas como el hombre se unen en el suyo, y tú, necesitas una base consistente».

Akinfenwa también insinuó problemas más fundamentales en United que pueden influir significativamente en cómo funcionan sus jóvenes más prometedores, lo que sugiere que al club le falta un marco sólido para apreciar el talento en ascenso. Continuó: «Necesitas un sistema de soporte clave, es decir:» Esto es lo que jugamos, así es como somos. «

«A veces diremos:» Oh, mira, muy basada en la emoción. «Pero si tienes ese sistema central que siempre permite:» Mira, esta es la cultura que hemos establecido, esto es lo que hacemos, ganamos, perdemos o dibujamos «. No creo que Man United tuviera tanto tiempo. [Marcus] Rashford, creo con [Jadon] Sancho, y creo que creo con Garnacho que estos son jugadores verdaderos [this is clear].

«De nuevo, [Scott] McTominay se fue en un napoli. Entonces, estos son elementos de los que estás hablando: «Está bien, sabes qué, en el núcleo, algo en el núcleo no está completamente con United». «

Adebayo Akinfenwa habló como parte de una campaña con Chocolonely de Tony (Imagen: esperanza y gloria)

Garnacho ingresó al banco de reemplazos del banco durante su debut en el Chelsea el sábado cuando los Blues se vieron obligados a conformarse con un empate 2-2 contra Brentford en el estadio de la comunidad GTech, que surgió en el minuto 79. Perdió críticamente a su jugador, Fabio Carvalho, mientras se defendía en el poste distante por el nivel de tiempo de la lesión.

Sin embargo, puede obtener oportunidades adicionales para brillar cuando Chelsea se opone al Bayern de Múnich en su avance de la Liga de Campeones de la Liga de Campeones el miércoles por la noche.

