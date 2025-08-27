Man United Youngster Chido Obi no ha jugado para el primer equipo esta temporada.

Chido Obi no ha publicado un primer equipo esta temporada. (Imagen: Matt McNulty/Getty Images.)

El entrenador en jefe Lars Knudsen menor de 21 años ha enfatizado la importancia del delantero del Manchester United Chido Obi de que esta temporada juega regularmente al fútbol.

United Youngster, de 17 años, ha sido omitido del equipo de la jornada para cada uno de los Rojos que abren dos partidos de la Premier League esta temporada, a pesar de que Landman y escupe a Rasmus Hojlund también fueron omitidos de los planes de Ruben Amorim.

Obi llegó a Old Trafford desde el Arsenal hace casi un año y rápidamente fue seguido al primer equipo en el último período, y terminó la campaña con ocho actuaciones a su nombre. También fue a la gira después de la temporada y anotó dos veces en la victoria 3-1 sobre Hong Kong.

Considerado como una de las perspectivas más emocionantes que surgen de la Academia Unida, todos tienen altas expectativas de que OBI podrá forjar una carrera larga y exitosa para ellos mismos en Old Trafford.

Y aquellos que están conectados con el equipo nacional danés también esperan que siga el mismo espíritu a nivel internacional, lo que significa que a Knudsen le gusta jugar tanto como sea posible esta temporada.

«No puedo soportar aquí y decir algo al respecto, porque está en otro lugar que no sea conmigo», dijo Knudsen, según lo citado por Bold.

«Es solo mucho que tenemos para los equipos nacionales, porque sabemos que el tiempo de juego es crucial.

«Esto es para el rendimiento, pero también para estos jóvenes en términos de desarrollarse. Por supuesto, esperamos que llegue a donde pueda jugar».

Obi, quien recibió su debut para Dinamarca menor de 21 años en marzo, abrió esta temporada en los sub-21 de los dos partidos de la Premier League 2 de United y anotó en la victoria 4-2 sobre Norwich City.

