Benjamin Sesko se vio obligado a baja por una lesión en la rodilla durante el empate 2-2 del Manchester United contra el Tottenham el sábado, y el club aún no ha informado oficialmente a los aficionados de la gravedad de sus problemas.

Benjamin Sesko sufrió una lesión en la rodilla el sábado (Imagen: Getty Images)

Matjaz Kek afirmó que el Manchester United no informó a la selección eslovena sobre la lesión de rodilla de Benjamin Sesko.

El jugador de 22 años se vio obligado a retirarse durante el empate 2-2 de los Rojos contra el Tottenham Hotspur y no se presentará a la selección. Eslovenia se enfrentará a Kosovo y Suecia en sus dos últimos partidos de clasificación para la Copa del Mundo en los próximos días, pero lo hará sin Sekso.

El técnico esloveno Kek ha afirmado que aún desconoce los detalles de la lesión de Sesko. En citas de Epica, el técnico esloveno dijo: “Con el debido respeto a un gran club como el Manchester United.

«No hemos recibido oficialmente nada todavía, ni papel, ni documento. Nos encantaría recibirlo, también queremos que el jugador sea examinado por nuestro servicio médico».

«Nuestro médico es un experto en este campo, no tenemos a nadie en este puesto. No puedo opinar, obviamente tengo cierta información, también estoy en contacto con Beni.

«Pero no puedo decir nada porque oficialmente no sabemos absolutamente nada. El United no se ha puesto en contacto con nadie de nuestro campo. Por supuesto que estoy preocupado por el jugador. Lo único que me interesa es su bienestar. Estamos dispuestos a hacer todo lo posible para ello y nunca hemos enviado a nadie al campo si hubiera el más mínimo riesgo».

«Pero la selección nacional es algo muy especial y espero el máximo respeto de todos. Eslovenia se lo merece, aunque al otro lado haya una superpotencia como Inglaterra y algo tan excepcional como la Premier League».

Benjamin Sesko podría perderse su compromiso internacional (Imagen: Getty Images)

Sesko fue visto cojeando al salir del estadio del Tottenham Hotspur el sábado, y Rubén Amorim fue preguntado sobre su estado en una rueda de prensa. El estratega portugués dijo: «Tenemos que comprobarlo. Tenía algo en la rodilla, veamos».

Cuando se le preguntó si la lesión era grave, Amorim añadió: «No tengo idea. Como es la rodilla, nunca lo sabemos».

Las noticias de la noche de Manchester Entiende que Sesko será evaluado más a fondo en Carrington esta semana, pero las fuentes han indicado que su lesión no se considera una preocupación importante.

