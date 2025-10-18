Ese momento alegre de Pep Guardiola que debería entusiasmar a los aficionados del Manchester City

Pep Guardiola no solía animarse durante su rueda de prensa con el Manchester City, pero una pregunta le hizo abrirse.

Pep Guardiola estuvo en su mejor forma el viernes y habló sobre un tema particular

Sabes que Pep Guardiola se está divirtiendo en una rueda de prensa en el Manchester City cuando aparece el guiño. El catalán bromea, escoge una cara del público y le guiña un ojo. Todo es parte del teatro.

Pero no siempre disfruta de estos escenarios y el viernes por la tarde puede tardar en calentarse, pero sólo se muestra realmente atractivo a medida que nos adentramos en la conferencia de prensa.

Quizás sea más pronunciado inmediatamente después de un parón internacional, ya que el técnico del City habló con palabras monosilábicas al comienzo de su conferencia de prensa previa al Everton. Ofreciendo respuestas de una o dos palabras y mostrando poco deseo de expresar una opinión sobre cualquier cosa que se le presente.

Todo eso cambió cuando surgió el nombre de Carles Planchart. Planchart, un analista de rendimiento que trabajó con Guardiola durante 18 años en Barcelona, ​​Bayern Munich y City, dijo la semana pasada que su antiguo jefe debería considerar dejar Etihad para embarcarse en un nuevo proyecto.

Planchart cree que un proyecto sólo puede durar cinco o seis años y que Guardiola debe marcharse ahora para «regenerarse» y prepararse para volver a mudarse a otro lugar.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Planchart, Guardiola estuvo de acuerdo con la valoración, pero añadió que empezaría a pensar en tomarse un descanso en 2035.

Lo que siguió fue una respuesta matizada sobre por qué todavía tenía hambre de triunfar en Manchester, cómo sentía que aún podía conectarse con sus jugadores y mejorarlos, cómo el proyecto que lo rodeaba cambió a través del reclutamiento y cambios en su cuerpo técnico, y su relación con el club y el entorno que crearon para permitirle prosperar.

Después de mostrarse desinteresado durante los primeros minutos, el catalán volvió a la vida. Habló con gran detalle y contrarrestó los comentarios de Planchart, con los que estaba claramente de acuerdo en términos generales.

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

Cuando el inquisidor dijo que la prensa se sintió aliviada al saber que Guardiola no se iría, respondió: «No lo creo», con esa sonrisa traviesa y un pequeño guiño. Cuando las preguntas continuaron, bromeó: «¡Siento que quieres despedirme!».

Era Guardiola en su mejor momento, interesante, abierto y divertido. Un boletín de lesiones y preguntas sobre las reglas de la Premier League que no permitían a Jack Grealish enfrentarse a su club matriz no lograron ayudarlo, pero el tema pareció encender algo en él. A menudo está en su mejor momento cuando defiende al club para el que trabaja o canta sus alabanzas, y esto entra en la última categoría.

En medio de todo esto, quedó claro que el técnico de 54 años todavía cree que tiene mucho que ofrecer en el Etihad. Mientras termina esta racha de partidos antes del parón internacional, Guardiola celebra un hito icónico al hacerse cargo de su partido número 1.000 como entrenador.

No muchos jugadores en su profesión alcanzan ese número, y será sólo el número 39 en Inglaterra en ser incluido en el club 1.000 del Salón de la Fama de la League Managers’ Association.

No permaneces en el juego tanto tiempo sin pasión y hambre por ello, y escucharlo desestimar con ligereza el consejo de Planchart el viernes fue un recordatorio de que tiene mucho más que ofrecer.