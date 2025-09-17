Escuché rumores de Marcus Rashford en Barcelona, ​​sería extremadamente dañino

La nueva noticia del Manchester United como Louis Saha ofrece su opinión sobre el lento comienzo de Marcus Rashford en Barcelona

Marcus Rashford (Imagen: Getty Images)

Louis Saha afirma que la especulación alrededor del comienzo de Marcus Rashford a la vida en Barcelona es «extremadamente dañino» después de su salida en el Manchester United.

El jugador de 27 años, que dejó a Old Trafford prestado en el verano, le gustaría crear su carrera nuevamente después de un breve préstamo en Aston Villa la temporada pasada. En Cataluña, sufrió un comienzo lento, en el que no anotó ni ayudó en sus primeras tres competiciones de La Liga, causando rumores sobre un posible regreso a Manchester en el Año Nuevo.

Saha habló con Flashscore, quien ofrece las ofertas de apuestas más recientes y sugirió que podría ser perjudicial para el jugador que está decidido a demostrar sus críticos. «Sería extremadamente perjudicial para Marcus Rashford si Barcelona terminara su préstamo», dijo.

«Incluso las conversaciones, los rumores ya son muy malos. La cuestión es que sabemos que está de vuelta en el equipo inglés, aprecia a las personas que conocen el fútbol y entienden que pronto habrá una gran Copa Mundial. Así que le deseo lo mejor. Eso es seguro que debería jugar todos estos rumores desde Barcelona.

«Hay un momento en el que veo la prisa, tal vez a veces desde el lado frustrado. Hay un momento en que tiene que hacerse cargo del control de su carrera. Sí, podrías encontrar algunas disculpas porque las cosas han sucedido en Manchester, y así sucesivamente. Pero en algún momento tienes que mirar el espejo y habrá algo que no hagas y eso es.

«Ya sea que esté feliz o cómodo para hablar de eso, todo es bueno, pero es en un campo que realmente tiene que consolidar todo y asegurarse de que no haya duda. Hay un niño talentoso que juega allí, no creo que haya hecho preguntas. Hay algo que Rashford tiene que hacer».

Rashford registró una asistencia en la victoria por 6-0 de Barcelona en Valencia el fin de semana pasado, y Saha agregó: «Es una nueva carrera. Es un entorno nuevo. Es un nuevo campeonato, un nuevo idioma. Por lo tanto, hay muchas cosas que debes ajustar y la gente lo entiende.

«Pero debe ser fuerte, vendrán cosas así. La gente quiere que esté en el fondo. Aquí es donde pueden criticar. Pero estoy seguro de que Rashford marcará goles, él ayudará y esperamos que irá al equipo inglés y actuará allí».

Los gigantes españoles tienen la opción de hacer que el movimiento de Rashford sea permanente el próximo verano.

