Es posible que el Manchester United haya dejado entrever un titular sorpresa contra el Liverpool

El equipo de Rubén Amorim viaja este fin de semana a Liverpool para enfrentarse al campeón de la Premier League en Anfield.

Rubén Amorim observa. (Imagen: 2025 Getty Images)

Es posible que el Manchester United haya dado una pista sobre quién será titular contra el Liverpool este fin de semana.

Las cámaras de Sky Sports fueron invitadas a Carrington el jueves y Rubén Amorim había concedido tiempo libre extra a los jugadores que habían viajado en misión internacional o entrenado durante el descanso.

Bruno Fernandes, Casemiro, Matheus Cunha y Amad estuvieron entre los jugadores que se perdieron el entrenamiento completo, aunque fuentes del club confirmaron que varias bajas habían completado los trabajos de recuperación.

Casemiro se ausentó de los entrenamientos porque jugó 90 minutos en el descanso en los amistosos de Brasil ante Corea del Sur y Japón. El técnico brasileño Carlo Ancelotti no estará en la lista de tarjetas navideñas de Amorim.

Casemiro habría sido un buen titular contra el Liverpool, pero su carga de trabajo durante el descanso plantea dudas sobre qué tan preparado estará para comenzar.

Parece poco probable que Amorim ponga al jugador de 33 años como titular contra el Liverpool, ya que viajó por medio mundo hasta Asia y jugó ambos amistosos.

Eso significa que se está considerando a Manuel Ugarte para ser titular en Anfield. Ugarte no formaba parte de la convocatoria de Uruguay antes del parón internacional y estará fresco respecto a Casemiro.

Ugarte también fue un titular sorpresa contra el Manchester City cuando se reanudó el fútbol nacional después del parón internacional de septiembre. Fue visto por última vez en un campo en la derrota ante Grimsby Town.

Casemiro fue convocado al banquillo ante el City y Ugarte tuvo una buena actuación en la primera parte, aunque no logró cubrirse de gloria en su siguiente titularidad ante el Brentford.

Se esperaba que Ugarte fuera un gran ganador después del nombramiento de Amorim, ya que floreció cuando trabajaron juntos en el Sporting de Lisboa, pero no logró ganarse un papel titular consistente.

No fue bueno para Ugarte que el United buscara centrocampistas de su calaña durante la ventana de transferencias de verano.

Ugarte fue fichado en el verano de 2024 por 50 millones de euros (42,3 millones de libras esterlinas), con otros 10 millones de euros (8,5 millones de libras esterlinas) en complementos, y el United ya ha admitido que necesita un nuevo fichaje en el mismo molde.

Fernandes y Ugarte son la pareja más probable en el centro del campo en Anfield. Ugarte no inspira confianza, pero su actuación en Anfield en enero debería dar algo de aliento de cara al partido del domingo.

Ugarte fue titular en el empate 2-2 ante el Liverpool a principios de este año junto a Kobbie Mainoo. La pareja trabajó brillantemente juntos y Ugarte parecía el jugador que el United pensaba que ficharía.

Quizás un nuevo comienzo en Anfield conduzca a otra mejor actuación de Ugarte.