«¿Es esto un truco?» – Gary Neville sorprendió a la estrella del Man United cuando habló con el entrenador sobre él.

Un exjugador del Manchester United recordó el papel que jugó Gary Neville durante su carrera

Un exjugador del Manchester United recordó el incidente que involucró a Gary Neville (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

Fraizer Campbell se sorprendió con una oferta que le hizo Gary Neville durante su etapa en el Manchester United. El jugador de 38 años hizo cuatro apariciones con Sir Alex Ferguson y también llamó la atención de Neville antes de su gran avance.

Campbell se unió a la academia del United a una edad temprana, ascendió de rango y finalmente se encontró en la periferia del primer equipo. Mientras luchaba por romper una línea de ataque con Wayne Rooney, disfrutó de exitosas cesiones en Royal Antwerp y Hull City antes de unirse también al Tottenham Hotspur mientras Dimitar Berbatov iba en la dirección opuesta.

El ex internacional inglés fichó por el Sunderland en 2009 y posteriormente jugó en la máxima categoría con el Cardiff City y el Crystal Palace, a los que se enfrentará el United el domingo. Sin embargo, Campbell nunca olvidó cómo Marcel, como jugador experimentado, lo ayudó al comienzo de su carrera.

«Para mí, [Neville] Fue brillante”, dijo Campbell al periódico. Podcast de UTD en 2023. “Creo que cuando tenía 16 o 17 años, me estaba yendo muy bien en los juegos y él dijo: ‘Fraiz, lo has hecho bien en los últimos 10 o 15 juegos, ¿quieres que hable con el entrenador y te consiga un mejor trato?’

«Pensé: ‘¿Es esta una pregunta capciosa?’ ¿Por qué diría que no a eso?

«Así que entró y me consiguió un nuevo contrato. Él y el entrenador podrían haber estado confabulados o lo que sea, pero sentí como si me estuviera cuidando. Fue genial estar aquí como jugador joven».

No fue ahí donde terminó la influencia de Neville en la carrera de Campbell. El delantero estaba al margen de un equipo ganador del título y buscó el consejo profesional del veterano defensor cuando regresaba de una gira de pretemporada con el United.

«Creo que recuperamos el avión de la gira, [I was] con Gary Neville y en ese momento se hablaba de clubes que me ofrecían algo y dije: ‘¿Qué crees que debería hacer? Quiero jugar, pero no he estado lo suficiente en el primer equipo”, recordó Campbell.

Fraizer Campbell hizo su única titularidad en la liga con el United contra Newcastle en agosto de 2008. (Imagen: Matthew Peters/Manchester United vía Getty Images)

“Cada vez fui yo [at United]Todos estaban en forma y cada vez que salí cedido todos se lesionaban. Creo que una vez me prestaron [Federico] Jugó Macheda. Estaba entusiasmado por él, pero al mismo tiempo pensé que había cinco muchachos por delante que se lesionaron y que él tiene una oportunidad y lo ha hecho muy bien.

«No quería hacer eso, así que hablé con Gaz y me dijo: 'Sí [go and play football].'"

Después de tres temporadas cedido, Campbell completó un traslado de £3,5 millones al Sunderland en 2009. Pasó tres temporadas y media con los Black Cats, anotando 10 goles en 71 partidos, antes de unirse al Cardiff en enero de 2013 y ayudar al club a lograr el ascenso a la Premier League.

Después de dieciocho meses en el club galés, Campbell optó por mudarse en 2014 al Palace, al que el United recibirá en Old Trafford este fin de semana. El delantero anotó ocho en 50 partidos antes de realizar un emotivo regreso al Hull en 2017. Su carrera terminó en 2022, después de tres años en Huddersfield Town.