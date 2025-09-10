‘Es duro’ – Bryan Mbeumo abre sobre su comienzo en el Manchester United

Man Utd firmó a Bryan Mbeumo de Brentford en la ventana de transferencia de verano después de un mes de negociaciones.

Bryan Mbeumo disfruta de la vida en el Manchester United, pero cree que su comienzo en el club ha sido «duro».

Mbeumo fue firmado desde Brentford por £ 65 millones más £ 6 millones en complementos en la ventana de verano. United presionó duro para firmar a Mbeumo y finalmente tuvo éxito con una tercera oferta para el atacante.

El jugador de 26 años firmó a tiempo para viajar a los Estados Unidos para la pretemporada. Marcó su primer gol competitivo para el club en la derrota contra Grimsby en la Copa Carabao y salió a la Premier League contra Burnley en Old Trafford para el descanso internacional.

Las versiones de Mbeumo han sido fuertes e tuvo un comienzo agradable en Old Trafford, pero Ruben Amorim esperaba un mejor comienzo de la campaña de su equipo.

«Fue difícil», dijo Mbeumo a Club Media. «Esperaba mucho aquí porque es un gran club. Es una gran cosa. Estoy muy contento con lo que me pasó aquí, los compañeros de equipo, el personal, todos en Carrington son personas encantadoras.

«Realmente quieres venir y trabajar aquí todos los días, lo cual es realmente bueno. Cuando llego a algún lugar por primera vez, realmente no lo sé, no me gusta ser ruidoso o mostrarme mucho [be outgoing]. «

Mbeumo floreció al trabajar con Thomas Frank en Brentford y cree que su ex gerente es algo común con Amorim.

«Creo que he encontrado algunas similitudes porque siempre trata de hacerlo de una manera divertida, y creo que esto es realmente importante porque hace que tu vida sea más divertida», dijo.

Se le preguntó a Casemiro sobre Mbeumo y respondió: «Nos dio muchos problemas con su equipo anterior, Brentford. Espero que continúe haciendo el mismo trabajo en otros equipos.

«Sabemos lo que es jugar contra él y creo que ha sido ajustado. Se puede ver que es un muy buen jugador. Tuvimos que pelear muy duro cuando jugamos contra él. Por lo tanto, su calidad no es una sorpresa para nosotros ahora».

Mbeumo habló con Clubmedia sobre un juego de ajedrez. A veces le gusta jugar antes de que haya competiciones y agrega: «Me gusta usar mi cerebro para hacer cosas y el ajedrez es el ejemplo perfecto».

Durante su conferencia de prensa después del partido, Amorim elogió la contribución de Mbeumo después de perder una multa contra Grimsby. «Fue impresionante, la forma en que él (Mbeumo) extendió al equipo, la calidad que tiene en el primer toque», dijo Amorim.

«Puedes sentir que somos un equipo diferente, porque cuando ganamos la pelota, tenemos un hombre extiende el equipo. La temporada pasada luchamos un poco con eso.

«Y luego puedes ver los primeros minutos del juego. Puedes entenderlo, puedes comparar esto con el miércoles, y puedes sentirlo. No se trata de jugar bien.

«El sonido de los fanáticos cuando presionamos bolas y esquinas y ganamos, y corres para obtener una esquina, corre para obtener una oportunidad, no tiene nada que ver con los aspectos tácticos y técnicos.

«Así que hoy solo tengo que mirar los primeros minutos para comprender la mentalidad del equipo».

