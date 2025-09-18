‘Es difícil’: las acciones de Ruben Amorim se llaman cuando aparece la teoría del saco United United

El gerente del Manchester United, Ruben Amorim, se está poniendo cada vez más después de un mal comienzo de la temporada y sus comentarios después de la derrota del Derby contra Manchester City han sido cuestionados

La presión continúa apilando a Ruben Amorim (Imagen: Camera Sport a través de Getty Images)

Ruben Amorim ha sido advertido de que sus comentarios después del Derby del Manchester United que colocaron a su equipo en una situación incómoda en Manchester City en Manchester.

El gerente portugués sugirió que no cambiará sus métodos a pesar de las versiones decepcionantes, lo que establece que los jefes del club deberían traer a otro gerente si querían una revisión tan dramática. Una extensa derrota por 3-0 en el estadio Etihad significa que United ha recolectado solo cuatro puntos de sus últimos cuatro juegos y está solo un punto por encima de la zona de caída.

Durante todo el mandato de Amorim, el recuento es de 31 puntos de 31 partidos, el peor récord de punto por juego de cada gerente de United en la era de la Premier League.

«Si quiero cambiar mi filosofía, cambiaré. Si no, tienes que cambiar al hombre», dijo Amorim después del juego de la ciudad. «Hablaremos de eso, cada juego que perdemos. No creo en él, en el sistema o lo que sea.

«Creo en mi camino y voy a jugar mi camino hasta que quiera cambiar. Mi mensaje es que voy a dar todo. Haré todo, siempre pensaré en lo que es mejor para el club.

«Ese siempre fue el mismo mensaje. No es mi decisión, el resto (sobre o gerente de cambio de United). Hasta que esté aquí, haré todo lo posible. Realmente quiero ganar juegos. Sufro más de lo que ella».

El calor está en Amorim, ya que United se está preparando para una serie de partidos contra Chelsea, Brentford y Sunderland antes del descanso internacional. Todavía se puede ver si los resultados de estos juegos conducirán al despido de Amorim, pero el ex as de Liverpool y Sunderland Fabio Borini no ha cortado sus palabras sobre la elección del idioma del gerente.

Fabio Borini ha hecho preguntas sobre los comentarios públicos de Ruben Amorim (Imagen: YouTube/No Tippy Tappy Football)

«A veces es difícil para los jugadores, porque los jugadores pueden no sentirse cómodos», dijo Borini en el podcast No Tippy Tappy Football. «Incluso la forma en que dijo:» Hoy estoy muy feliz por el esfuerzo de cada jugador, «Eso es estándar, ese es el mínimo absoluto, no deberías estar feliz por eso».

El otro miembro del panel del programa, el ex gerente de Inglaterra Sam Allardyce, posteriormente presentó el tema de las interacciones de Amorim con su equipo y sus declaraciones públicas y preguntó: «¿Es porque quiere?» A lo que Borini respondió: «¿Crees que puede preguntar a los jugadores? [their thoughts] ¿O no?

«Cultural, he visto que eso sucede en Italia, el gerente, cuando está en una posición difícil, tiene su personal, también quiere escuchar los pensamientos del vestuario, que a veces pueden ser productivos o contraproducentes porque [it depends] ¿Qué tan bien tomas la opinión del vestuario?

Los jugadores de Ruben Amorim y el Manchester United se van después del Derby de Manchester (Imagen: papá)

«Porque a veces pides una opinión y luego funciona de tu tipo de tu parte, y dices:» Oh, no me gustó lo que realmente piensan. «A veces ese también es el caso [as a player]¿Dices las cosas que quieres que el gerente escuche o diga las cosas que realmente piensas?

«Porque hay dos formas diferentes y creo que ambos [happen] En mi experiencia. La prioridad debe ser el Manchester United … cuando [the captain] Al ir y justo en la puerta, la prioridad es solo Manchester United y no para jugadores o gerentes. Es difícil. «

La ausencia de fútbol europeo esta temporada ha dejado a Amorim sin esconderse. La temporada pasada, un viaje a la máscara final de la Europa League, algunas deficiencias nacionales, pero esta vez se trata de competiciones, comenzando en el partido del sábado contra Chelsea.