Manchester City tuvo que sobrevivir a un ataque de Brentford en la segunda mitad, pero se escapó con tres puntos en la Premier League

Erling Haaland y Pep Guardiola en una conversación después de la victoria de Manchester City sobre Brentford

Pep Guardiola dijo el martes que Rodri no podía comenzar tres veces en una semana. No puede sorprenderse en ese momento, que comienza dos veces antes de que la semana terminara por completo.

El mediocampista más importante de Manchester City duró solo 20 minutos contra Brentford antes de que se produjera los isquiotibiales, el español Hankte miserablemente con Guardiola y ni siquiera parecía darle un vistazo cuando Nico González fue puesta en el campo como un reemplazo. Un paso adelante, dos pasos atrás en una situación furiosa para todos.

Afortunadamente para los Blues, fue su mayor frustración en otra tarde cuando mostró a Haaland por qué es el mejor del mundo. Antes de la lesión de Rodri, el número 9 de la Ciudad ya había confundido su 12º de la temporada acelerando y superando a su defensor para pisar una pelota de gvardiol Josko y alcanzar el gol de apertura.

Eso marcó la pauta para una gran primera mitad donde lo único que faltaba para el lado de Guardiola, aparte de Rodri, era un segundo gol. Phil Foden tuvo cinco intentos de portería, a Tijjani Reijnders se le negó un excelente final por Caomhin Kelleher y Oscar Bobb torturaron la defensa de Brentford cuando recibió el balón.

Sin embargo, la ciudad ha estado aquí antes. Lideraron para piezas largas en Brighton, Arsenal y Mónaco antes de soltar puntos.

Y desde el momento en que la segunda mitad comenzó a silbar, fue como otro juego en el estadio GTech. Gianluigi Donnarumma despidió al equipo después de que Gvardiol había jugado involuntariamente a Igor Thiago en la portería, pero las pérdidas de la ciudad se extendieron cuando Faith comenzó a surgir alrededor de los fanáticos locales.

Guardiola se volvió titchy al margen cuando Brentford comenzó a obstaculizar la defensa de la ciudad de una manera que nadie vio llegar en una primera mitad dominada por los visitantes. Después de haber demostrado la tendencia a marchitarse en el último año en el último año, ¿pueden cambiar el juego nuevamente y mantener esta vez?

No era hermoso y Haaland era central para la defensa. Parecía sentir el Brentford más que la mayoría y regresó para ayudar con el bombardeo aéreo del equipo local que vino. El otro libro gigantesco Honey the Team, Gianluigi Donnarumma, también fue la clave y crear un segundo segundo para que la ciudad envuelva el reloj.

Los comentarios de Haaland a mitad de semana sobre la ciudad que no era lo suficientemente bueno como para ver el juego de Mónaco, ciertamente llegaron a los titulares, y Guardiola parecía doloroso cuando se le pidió que los defendiera públicamente.

Pero la mejor manera de apoyar sus comentarios es en el campo y Haaland lideró el buen ejemplo en West Londs. Mientras que City obtuvo un gol en el tiempo de lesión, el noruego se unió con su gerente para exigir que Donnarumma haya enviado el balón a su camino.

La ciudad no sabe cuándo pueden confiar en Rodri. Sin embargo, el equipo obtendrá un ajuste y despidió a Haaland de un largo camino.

