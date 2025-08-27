Erling Haaland toma la decisión del hombre del hombre

El delantero del Manchester City Erling Haaland ha optado por cambiar el nombre en la parte posterior de su camisa con el equipo nacional noruego

Erling

Erling Haaland ha cambiado el nombre en la parte posterior de su camiseta de Noruega, pero no hará ningún cambio en el kit de Manchester City.

En previsión de los próximos partidos de Noruega, se ha anunciado que el NR .9 de la ciudad ahora usará Braut Haaland en la parte posterior de su camisa para el equipo nacional. Ese es un cambio para el jugador, aunque es común en Noruega usar los apellidos tanto de la madre como del padre de cada jugador.

La madre de Haaland, Gry Marita Braut, es una ex heptatleta que ha acreditado al jugador de fútbol con su velocidad y atletismo. Noruega interpreta a Finlandia el 4 de septiembre y Moldavia el 9 de septiembre, donde la camisa podría obtener sus primeras transmisiones.

Sin embargo, no se verá en la parte posterior de una camisa de la ciudad, donde Haaland toma la decisión de dejar eso como lo fue por primera vez para el club en 2022. Desde entonces ha firmado una extensión de contrato que lo mantiene en Etihad hasta 2034 y se convierte en uno de los líderes en el vestuario.

Además de una temporada exitosa con City, Haaland también espera ayudar a su equipo nacional a calificar para una Copa Mundial por primera vez en su vida. A mitad de la fase de su grupo, Noruega tiene puntos máximos de sus cuatro juegos y le quedan tres juegos en casa con Moldavia, Israel y Estonia antes de la campaña en Italia.

Además de Haaland, Noruega puede presumir de compañeros jugadores de City Oscar Bobb y Sverre Nypan, así como el Martin Odeegaard de Arsenal y Antonio Nusa de RB Leipzig. Esperan llevar su país a la Copa Mundial 2026, por lo que Noruega lidera un gran torneo a un gran torneo por primera vez en una generación.

Haaland también tiene trabajo que hacer en la ciudad, donde el equipo quiere volver a recoger los estándares después de un año decepcionante. El jugador de 25 años logró 31 goles en la temporada regular y también estuvo en el club de la Copa Mundial, pero debido a su propio reconocimiento podría haberlo hecho mejor.

Parecía fuerte con dos goles en una victoria sobre Wolves en el día inaugural de la campaña de la Premier League, pero los Spurs lo detuvieron el sábado cuando el equipo de Thomas Frank causó una derrota en casa en los Blues.

Después de un viaje a Brighton este fin de semana, Haaland regresará de las vacaciones internacionales con competiciones contra United at Home y Arsenal mientras la ciudad está buscando conducir su temporada.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de mirar nuestro podcast de Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.