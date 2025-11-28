Erling Haaland tiene raíces en el Leeds United, pero el renacimiento del Man City es fundamental

Erling Haaland ha tenido una historia de amor de toda la vida con el Leeds United, pero el Manchester City necesita sus goles para que los Blues vuelvan a ganar

Erling Haaland (izq.) con su padre Alf-Inge (dcha.)

A Erling Haaland ciertamente no le faltará apoyo cuando el Manchester City reciba al Leeds United en el Etihad el sábado. Recibe apoyo de todos los rincones del estadio. Es un raro privilegio para los futbolistas ser adorados por los aficionados rivales. Pero para quienes animan al Leeds, Haaland sigue siendo un firme favorito a pesar de nunca ponerse esa icónica camiseta blanca.

Esto podría cambiar si Haaland hace lo que mejor sabe hacer y empieza a marcar goles contra el equipo de Daniel Farke. Sin embargo, sigue existiendo un vínculo inquebrantable entre Haaland y el club de Yorkshire. Esta conexión tiene sus raíces en el nacimiento de Haaland en Leeds. El 21 de julio de 2000, Alfie Haaland acababa de completar una transferencia de £2,5 millones al Manchester City desde Leeds cuando su esposa, Gry Marita Braut, se puso de parto.

En ese momento, nadie sabía que estaban dando la bienvenida al mundo a una futura superestrella del fútbol. Aunque Haaland padre pudo haber dejado Elland Road, continuó viviendo en Leeds, donde había alcanzado un estatus de culto entre los aficionados por su participación en un choque con el Manchester United en Elland Road en 1997, que provocó que Roy Keane sufriera una lesión del ligamento cruzado.

Keane se vengaría más tarde, pero el lugar de Haaland en el folclore de Leeds quedó consolidado. Su hijo rápidamente se convirtió en fanático del club y pasó sus primeros años idolatrando al mediocampista noruego del Leeds Erik Bakke. El joven Haaland incluso tenía una réplica de la camiseta con el nombre de Bakke y carteles del equipo adornaban las paredes de su dormitorio.

Haaland se mudó a Noruega en 2003 después de que su padre se mudara a Bryne. A pesar de ser elegible para jugar con Inglaterra debido a su ciudadanía británica, Haaland ya había representado a Noruega casi veinte veces cuando cumplió 21 años.

«Nunca se sabe cómo sería si mi padre hubiera jugado más tiempo en Inglaterra», dijo Haaland, «tal vez sería inglés, no lo sé. Pero soy noruego y estoy orgulloso de ello».

Sin embargo, Haaland nunca ha olvidado sus raíces en Yorkshire. Ha peregrinado regularmente a Elland Road, tanto como competidor como espectador.

Cuando se publicó la lista de partidos de 2022/2023, Haaland envió un mensaje al entonces técnico del Leeds, Jesse Marsch, expresando su entusiasmo por el partido de celebración del City contra ellos. Haaland anotó dos goles en la victoria por 3-1, pero se negó a celebrar sus goles por respeto al Leeds.

Más evidencia de su afecto por Leeds surgió cuando Haaland le pidió a la leyenda de Elland Road, Stuart Dallas, que intercambiara camisetas después de un partido entre Noruega e Irlanda del Norte.

Dallas recuerda: «Se acercó detrás de mí y me preguntó sobre el cambio de camiseta. Pensé que quería decir que estaba adentro, pero me gritó y me preguntó si podía hacerlo ahora. Lo hicimos y luego se apoyó en mí y dijo: ‘¡Marchemos juntos!'».

Mientras tanto, en 2019, mientras jugaba para el RB Salzburg, Haaland mostró abiertamente su compromiso continuo con el Leeds. «Quiero ser lo mejor que pueda ser. El sueño es ganar la Premier League con el Leeds», declaró.

Desafortunadamente para los seguidores del Leeds, este esfuerzo sigue siendo sólo eso: un sueño. Sin embargo, nunca dejarán de esperar que algún día vuelvan a ver a un jugador lucir una camiseta del Leeds con el nombre ‘Haaland’ en la espalda.