Erling Haaland responde a las impactantes ‘amenazas de muerte’ después de que Man City Star anotó contra el Arsenal nuevamente

Erling Haaland todavía disfrutó de una buena actuación contra el Arsenal, pero el delantero de Manchester City estaba sujeto a mensajes impactantes después del juego que compartió en las redes sociales.

Erling Haaland hizo una revelación impactante después del juego contra el Arsenal (Imagen: YouTube/Sky Sports Premier League)

El delantero de Manchester City, Erling Haaland, ha afirmado que fue enviado «amenazas de muerte» después de que anotó en el empate 1-1 contra el Arsenal.

El sexto gol del delantero de Cityzens en cinco partidos de la Premier League no fue suficiente para que el equipo de Pep Guardiola superara a los Gunners. Después del juego, Haaland estaba ocupado con los seguidores en y al lado del campo.

Poco después del último silbato, la potencia noruega le dio su camisa a un joven partidario antes de caminar por el túnel. Cuando salió del estadio, subió una foto de un pequeño número de partidarios del Arsenal que abusan de los jugadores de la ciudad mientras su autobús llegaba desde el estadio Emirates.

Interacción con sus seguidores en el sitio de redes sociales Snapchat, subió a Haaland una selfie de sí mismo con una captura de pantalla de un mensaje inminente que se superponía. Si bien parecía comer algo, Haaland escribió: «Ahora también obtiene amenazas de muerte».

En su foto había un mensaje de una cuenta de Snapchat con la etiqueta ‘Dara’ que decía: «Ahora estás mirando el tamaño de Jesel (sic). No te atrevas a publicar otra historia de Snapchat o será el final de ti».

Dada la expresión facial de Haaland en la foto, el mensaje no le molestó demasiado. El noruego a menudo ha estado en desacuerdo con los jugadores y seguidores del Arsenal.

Haaland dio a conocer el mensaje que describió como una «amenaza de muerte» (Imagen: Snapchat/Erling Haaland)

La temporada pasada se convirtió en acariciando al jefe de los artilleros, Mikel Arteta, en la parte posterior antes de decir: «Mantente modesto, ¿verdad?» En el español, quien se convirtió en un dicho icónico entre el Arsenal y otros fanáticos del fútbol.

No mucho después, Myles Lewis-Skelly Haaland se burló de la fiesta zen del delantero cuando encontró la red en el 5-1 de la ciudad de los Gunners la temporada pasada.

Era una historia diferente para City y Arsenal en North Londs, donde ambas partes se cancelan entre sí. Después de que Haaland le dio a su equipo el liderazgo en la primera mitad, City cayó profundamente e hizo todo lo posible para mantener su liderazgo.

Su resistencia se rompió en el tiempo de lesión cuando Ebeeechi Gabriel Martinelli encontró con un pase elevado, para que el brasileño pudiera crear un final inteligente sobre Gianluigi Donnarumma y en el fondo de la red.

Haaland encontró la red clínicamente en North Londs (Imagen: 2025 Getty Images)

Después de que el juego terminó en un empate, Guardiola le dijo a Sky Sports: «Es difícil analizar con todo lo que sucedió esta semana. Jugamos juegos como United y en la Liga de Campeones el jueves y ahora hoy.

“Los equipos son tan poderosos en todos los aspectos. La resiliencia, por supuesto, es muy difícil si no es efectivo en una alta presión y no es efectivo en la estructura.

«Siempre es muy difícil y difícil de hacerlo. Hemos realizado algunas transiciones. Creo que el resultado es justo. Pero en general, el Arsenal fue mejor. Por supuesto, el horario tiene un efecto. Su mentalidad debe ser fuerte. Sabes cuántas lesiones tenemos».