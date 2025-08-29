Erling Haaland puede ganar el estatus de un nuevo equipo de Man City con sus versiones de la Liga de Campeones

Manchester City se está preparando para otra inclinación en la Liga de Campeones y en un nuevo equipo es hora de que Erling Haaland se convierta en un líder.

Erling Haaland ya es ganador de la Liga de Campeones en Manchester City (Imagen: Nicolò Campo/LighTrocket a través de Getty Images)

Erling Haaland sabía por qué Manchester City lo había firmado. Todos sabían por qué Manchester City lo había firmado.

Se unió a un club que había marcado 485 goles en la Premier League en cinco temporadas y ganó el título en cuatro de ellos. Como Haaland ha puesto brevemente su primera temporada: «No me trajeron para ganar la Premier League porque ya saben cómo ganarlo».

En cambio, la máquina noruega se firmó para agregar ese pequeño extra en Europa. Era el trofeo que todos en la ciudad querían, y el trofeo Haaland en sí estaba desesperado.

«Puedes leer entre líneas», dijo en esa primera temporada, confía como de costumbre. «Estoy aquí para tratar de ayudar al club a desarrollarse aún más y ganar la Liga de Campeones por primera vez».

La misión se completó en una temporada, cuando Haaland saqueó 52 goles apenas creíble en 53 partidos de la Premier League. Pero luego, en muchos sentidos, el delantero no era la pieza faltante del rompecabezas.

De acuerdo, anotó 12 goles en sus primeros ocho juegos en la Liga de Campeones con City, incluyendo cinco en un partido contra RB Leipzig en los últimos 16 y en casa y en carretera contra el Bayern Múnich en los cuartos de final. Pero City comenzó a alcanzar las etapas más profundas de la competencia regularmente.

Esta vez conquistaron a los demonios que se habían acumulado, pero lo hicieron un poco sin Haaland. No anotó en la semi -final contra el Real Madrid a pesar del hecho de que City anotó cinco en las dos patas, y no anotó en la final contra el Inter de Milán.

Eso no importaba porque los Blues eran campeones de Europa y ganadores de agudos. Debido a las últimas fases, habían navegado sin una contribución decisiva de su nuevo no. 9, así que imagine lo que podrían hacer si comenzara a marcar los goles en esas grandes competiciones.

Pero luego, Haaland no anotó en el empate agregado 4-4 con el Real Madrid en los cuartos de final un año después, y un año después, y aunque anotó dos veces en el Etihad en la ronda de play-off contra la misma oposición el año pasado, sus compañeros de equipo triste por dejar que esa ventaja se deslizó en la segunda etapa.

Entonces, después de tres años e innumerables récords, y con un impresionante recuento de 49 goles en 48 partidos de la Liga de Campeones en su carrera, aún puede parecer que estamos esperando la contribución determinante de Haaland en la mayor competencia en Europa.

Haaland solo estaba en el banco en el Bernabéu la temporada pasada (Imagen: papá)

Tal vez sea esta temporada. Elegir un jugador importante en los intentos de la ciudad para conquistar Europa nuevamente no es fácil en el nuevo equipo de Guardiola, aunque tiendes a recurrir a aquellos que han estado allí y lo han hecho.

En realidad, ganar la Liga de Campeones probablemente requiere que Rodri regrese a su mejor forma después de su grave lesión en la rodilla. Probablemente necesita que Phil Foden finalmente tome la capa de Kevin de Bruyne como el latido creativo del equipo.

Probablemente necesite Ruben Dias y Josko Gvardiol para seguir gelizando en la parte posterior, y ciertamente necesita claridad y confianza en Doel. Pero, sobre todo, crees que necesita los objetivos de Haaland.

Después de anotar dos veces en el día inaugural en Wolves, Guardiola dijo que sentía que Haaland se parecía al jugador que rompió los libros de récords en el Etihad en su primera temporada. Esa es una propuesta aterradora para la Premier League y para Europa.

Este es el momento de que Haaland dé un paso adelante como líder. Firmó que el contrato de nueve años y medio en enero y Guardiola agregó al grupo de liderazgo del equipo.

«Es confianza», dijo Guardiola. «Cuando un jugador decide firmar este tipo de contrato, es porque quiere mostrar cuán desesperado está de estar aquí.

«Creo que lo que sucedió es que ama el club, las personas donde está en el área, la Premier League, le gusta estar aquí y creo que visualizó que no hay un lugar mejor que pueda estar ahora o los próximos 10 años, diría.

«El club y el equipo, yo mismo como gerente, tienen que crear un entorno para crear muchos momentos en los que pueda intervenir donde no puede ser detenido porque es el mejor».

Guardiola estará desesperado por agregar otra Liga de Campeones a su propio CV. Sabrá que ganar la ciudad, mientras hace historia, no refleja con precisión la calidad de los equipos que construyó en la década anterior. Él sabe que el tiempo se agota para agregar a la caminata.

Haaland estará desesperado por agregar uno más. A los 25 años tiene muchos años para él y muchas más oportunidades, pero tiene hambre de éxito.

La Liga de Campeones siempre ha movido el romántico en un jugador que se ve tan robot como por el objetivo. Recuerda que había vencido al Manchester United Chelsea en Moscú como un año de siete años y fue paralizado con la idea de ganar el trofeo algún día y celebrarse.

Haaland comenzó excelentemente contra los lobos esta temporada

Si para ilustrar el punto, Haaland anotó un hat trick en su debut en la Liga de Campeones para RB Salzburg contra Genk, pero fue lo que sucedió el día del juego lo que mostró cómo esta competencia realmente lo hace funcionar.

Condujo a través de Salzburgo, el himno de la Liga de Campeones y salió disparado de los oradores. Estaba listo para irse.

«Una canción realmente bonita», Haaland lo ha descrito desde entonces. En Etihad solo escuchará el primer haz antes de que se ahogue por esa ira bien conocida.

Pero ganar nuevamente sería un gran logro para la ciudad, especialmente en un momento en que parece que una era está llegando a su fin. O al menos este es un equipo en transición.

Cuando Haaland estaba cerca de firmar su nuevo contrato, habló con Guardiola y, aunque no discutieron las ambiciones y lo que viene después, el administrador de la ciudad siempre explicó cómo estaba impresionado por la mentalidad del delantero.

«No hablé con él sobre su motivación», dijo. “Creo que gana el próximo partido y anota goles.

“No tengo la sensación de que tiene el contrato de que tomará una siesta. No creo que esto suceda.

«Le gusta jugar y es un gran competidor, y al mismo tiempo en momentos buenos y malos es bueno para olvidarlo de inmediato, en la parte posterior [of his mind]Y continúe con el siguiente. «

El siguiente para Haaland será más objetivos, más trofeos y quizás otro título europeo.