Erling Haaland muestra increíbles estadísticas del Manchester City para demostrar por qué ama el VAR

Erling Haaland ha estado en una forma notable con el Manchester City esta temporada y parte del secreto de sus goles es el hecho de que rara vez está en fuera de juego.

Erling Haaland superó la trampa del fuera de juego y marcó el primer gol del Manchester City contra el Bournemouth el domingo.

Erling Haaland cree que el VAR le ha ayudado a marcar más goles porque es muy bueno cronometrando sus carreras para evitar la trampa del fuera de juego.

El delantero del Manchester City ha marcado la impresionante cifra de 26 goles en 16 partidos con su club y su selección esta temporada y está en la mejor forma de su vida. Su total con los Blues asciende ahora a 141 goles en 159 partidos.

Todos estos han surgido en la era VAR de la Premier League y, si bien los desacuerdos sobre el sistema suelen ser generalizados durante el partido, Haaland ha contrarrestado la tendencia al hablar a favor de él.

Pero eso sólo beneficia al noruego, ya que ha pasado 12 años perfeccionando su capacidad para permanecer en el equipo. Se toma tan en serio sus esfuerzos por evitar que le señalen por cruzar la última línea de defensa que podría desaprender sus estadísticas de fuera de juego durante su estancia en la Premier League.

Haaland ha estado fuera de juego 18 veces en 107 partidos de la Premier League y nunca ha estado fuera de juego en la competición esta temporada, pero esas cifras no son nada felices, según el propio hombre.

En cambio, un jugador obsesionado con marcar goles dijo que había practicado mantenerse en juego desde que tenía 13 años en Bryne en Noruega.

«No es la primera temporada en la que apenas he estado fuera de juego», dijo Haaland. «Creo que empezó cuando tenía 13 años. Intento mantenerme al margen. Cuando llegué al City me dejaron fuera 18 veces, 18 veces en tres años y medio, está bien».

«Está en mi juego: odio el fuera de juego. Si estás en fuera de juego en el VAR, no tienes ninguna posibilidad. Creo que el VAR me ha ayudado aún más porque tomas la decisión, es así de simple.

«Si apenas estás en fuera de juego y hay fuera de juego, hay muchas posibilidades de que yo no esté en fuera de juego. Es algo en lo que he estado trabajando desde que tenía 13 años en Bryne y todavía juego de la misma manera… solo que ahora soy más rápido, mejor y más rápido».

Haaland ocupa ahora el puesto 98 en la Premier League y el récord de liga de Alan Shearer de 260 está en su punto de mira. Este es uno de los pocos registros que conoce el joven de 25 años, pero insiste en que aún no lo ha solucionado.

«Conozco este récord, realmente no conozco todos los récords, pero conozco este. Ese es su récord en la Premier League», dijo.

«Pero repito, eso no es algo que pueda hacer… No puedo pensar en récords que pueda romper. Eso es lo último que tengo en mente. Estoy tratando de ayudar al equipo a ganar partidos de fútbol. Ese es mi trabajo y mi enfoque principal. Sé que es aburrido, sé que quieres que diga lo contrario, pero no es así».

