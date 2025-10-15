Erling Haaland hace que el City tenga dudas sobre Noruega tras serie de goles

El delantero del Manchester City Erling Haaland ha tenido otra semana productiva de cara a la portería, pero las cosas podrían haber sido aún mejores

Erling Haaland (Imagen: CORNELIUS POPPE/NTB/AFP vía Getty Images)

Actualmente, el fútbol cuenta con la suerte de contar con tres delanteros de talla mundial que se desempeñan en el apogeo de sus poderes.

«No te olvides de Kylian», fue el mensaje de Erling Haaland cuando le preguntaron por el inicio de temporada de Harry Kane en el Bayern de Múnich. Mbappé ha sido productivo para el Real Madrid, pero Haaland ha jugado tanto para el Manchester City como para el Manchester City y su historial, incluidos los internacionales, es asombroso.

Tres goles contra Israel el sábado lo elevaron a 19 en sus últimos diez partidos para un total de 21, una cuenta aún más impresionante por el hecho de que ninguno de esos goles llegó desde el punto de penalti. Sólo él pudo haber ampliado su marcador con un penalti.

Noruega recibió uno contra Israel antes de que Haaland anotara y dio un paso al frente, pero vio salvado su esfuerzo. El árbitro ordenó que se tomara nuevamente el balón por falta y dio un paso atrás, solo para ver nuevamente detenido su intento.

Eso no importó al final, ya que anotó un hat-trick, pero no importa cuán mejorado se vea Haaland en tantos aspectos de sus penales a balón parado, sigue siendo una duda. Una de las últimas oportunidades que tuvo el jugador de 25 años de lanzar un penalti fue en la final de la Copa FA en Wembley, pero se la dio a Omar Marmoush y el egipcio falló en la derrota ante el City.

Haaland consiguió uno en Fulham una semana después, anotó, y desde entonces admitió que debería haber asumido la responsabilidad en Wembley.

«No debería habérselo dado a un nuevo jugador. Así que toda la responsabilidad es mía», admitió Haaland.

«Lo puse en esta situación. Tenía un buen presentimiento sobre él. Pero debería haberlo hecho yo mismo».

El City quiere que Haaland tenga la confianza suficiente para lanzar penales, pero también quiere que tenga la precisión suficiente para anotar. Dos fallos de Noruega en un minuto dejan dudas para los Blues, en un momento en el que Haaland parece invencible en prácticamente todas las demás facetas de su juego.

El equipo de Guardiola ganó 10 penales en cada una de las dos primeras temporadas de Haaland en la Premier League, convirtiendo 18 de 20. El año pasado solo cometieron cuatro y él anotó tres.

El City esperará ganar más penaltis por el tiempo que pasa en el área rival y los centros que pone en ella. Si lo hacen, la pregunta es quién ejecutará el penalti y anotará.

Esa es una de las pocas preguntas que Haaland parece no poder responder en este momento mientras descansa para el partido contra el Everton.

