Erling Haaland florece gracias a lo que Jeremy Doku hace por Man City

Jeremy Doku volvió a estar en excelente forma para la ciudad contra Burnley

Qué diferencia durante algunas semanas hace que Jeremy Doku. Hace catorce días había bailado un baile alegre alrededor de Kazajstán, pero aún así tuvo problemas para encontrar la consistencia en la Premier League para mostrar por qué los observadores belgas estaban tan entusiasmados con su potencial.

Durante el descanso internacional de septiembre, Doku admitió que no había alcanzado los estándares que quería esta temporada, pero desde entonces las cosas se han hecho clic de una manera espectacular. En el espacio de 14 días no está abarrotado tanto para el club como para el país.

Fue nombrado hombre del partido en el Etihad contra Burnley después de una nueva estrella, aunque podría haber enfrentado más competencia por ese precio si se hubiera anunciado después del doble de Erling Haaland.

Eso llevó a Haaland esta temporada por ocho goles en seis partidos de la Premier League y el noruego ha sido brillante, pero su negocio es ayudado por el regreso a la forma de otros atacantes de la ciudad.

La temporada pasada parecía que los equipos podrían enfocar sus esfuerzos porque no recibió suficiente apoyo. Ahora Doku y Phil Foden necesitan tanta atención.

Burnley duplicó regularmente Doku, quien inevitablemente le quitó a un defensor de otra parte del campo. City pudo explotar eso porque Doku tomó las decisiones correctas después de haber atraído a los hombres hacia él.

En las últimas semanas, el jugador de 23 años ha recopilado un nuevo apodo entre los fanáticos de la ciudad. Balon D’Iku es una señal de las alturas que estos fanáticos creen que el belga puede alcanzar si encuentra más consistencia en su juego.

Eso ha parecido más y está en la mejor forma de su carrera en la ciudad y comienza por primera vez desde su reubicación de Rennes de £ 55 millones para representar una amenaza regular para las defensas.

Admitió durante el descanso internacional de septiembre que no había comenzado bien la temporada, pero ha sido eléctrico desde entonces. Hubo dos asistencias contra el Manchester United, un excelente gol contra Napoli, una actuación de despiadado corriendo contra el Arsenal y ahora dos asistencias más contra Burnley.

Doku también podría haber encontrado fácilmente el fondo de la red en este juego. Sus tres tiros estaban a su portería, pero también creó tres grandes oportunidades para los compañeros de equipo. Nadie ha completado más de sus siete dribbles y, crucial, nadie ganó más de sus 10 duelos.

Esa no es una estadística en la que esperarías que Doku sobresalga, pero el hecho de que ahora gana la lucha personal es una señal de su creciente confianza en sus propias habilidades.

Dejó la cabeza de Kyle Walker en un giro en el regreso de los 35 años al Etihad. Walker ha experimentado lo que tantos respaldos correctos ahora experimentan contra Doku, que es una tarde para que no sepan a dónde giran.

Doku siempre ha tenido la oportunidad de dejar a los defensores con sangre retorcida, pero a menudo no importaba. No podía casarse con un producto final con ese poder de regate.

Si puede combinar los dos, hay un extremo que puede convertirse en una clase mundial. Actualmente se ve imparable y ahora es una pesadilla para los defensores, porque ya no puedes encontrar consuelo en la idea de que te golpea, pero entonces es encontrar la pelota o el acabado adecuado.

En cambio, ese producto final elige jugadores como Haaland y Foden, quienes, como resultado, tienen más espacio para prosperar. Resulta ser una combinación perfecta.