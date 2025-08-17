Erling Haaland establece el tono antes de que comience mientras el marcador de la ciudad de Man se acuesta

Manchester City derrotó a Wolves 4-0 en la Premier League con Erling Haaland, quien anotó dos veces el día inaugural

Manchester City identificó las debilidades en su equipo para fortalecer este verano. Pero también necesitaban una mejora clara.

Erling Haaland anotó 31 goles la temporada pasada, pero se unió a sus compañeros de equipo para tener una campaña abrumadora, tanto personalmente como colectiva. Todavía era bueno según la mayoría de los estándares, pero fue el primero en admitir que podría haberlo hecho mejor.

El verano es un momento para que el jugador de 25 años crezca en su forma (y de nueve años) en Etihad. Haaland ha sido parte del grupo de capitanía y se ha convertido en un líder más en el campo.

Después de un móvil homenaje a Diogo Jota al comienzo de su primer partido de la Premier League, fue Haaland quien llevó a todos sus compañeros de equipo en un grupo y luego al final del camino para reconocer su apoyo. También fue Haaland quien marcó el objetivo de apertura de la competencia para darle a la ciudad una ventaja que no se rendirían.

En la primera media hora hubo algunos signos de frustración del noruego en oportunidades perdidas. Había hecho una serie de sprints detrás de la defensa de los Lobos, acababa de extrañar al jugador para detectar su carrera.

Mientras tanto, James Trafford debería haber sido excelente en la parte posterior, en medio de una situación de portero vertiginosa en la ciudad con Ederson omitido del equipo para este juego, con una serie de las principales noches y un excelente trabajo posicional para mantener a los lobos a distancia.

Tijjani Reijnders, otro que hizo todo su debut, fue capturado varias veces cuando estaba al tanto del partido inglés, y cuando perdió la oportunidad de deslizar a Haaland en la primera mitad, parecía una nueva conexión perdida. En cambio, continuó corriendo, sacó la pelota por encima de Rico Lewis y Haaland estaba esperando la pelota cuadrada en el poste trasero.

Minutos después, los destructores de Haaland cuando Oscar Bobb ganó el balón y el campo se rompió antes de deslizarse un segundo en Reijners. Desde una posición incierta en el juego, City se lo había quitado a los lobos en solo cuatro minutos.

Los objetivos resumen dónde la ciudad está actualmente más en general. Puede que no sea exactamente a lo que todos están acostumbrados en medio de una oportunidad considerable, pero siguen siendo un muy buen equipo de fútbol que puede ganar muchos partidos de fútbol.

La actuación de City fue tan enfáticamente que Haaland podría permitirse ser traída con otros 20 minutos, después de haber logrado un segundo gol de la campaña para obtener el marcador en 3-0. Con un golpe para la multitud y una palabra con el gerente, pudo tomar asiento para ver un comienzo positivo para su equipo aún mejor cuando el reemplazo Rayan Cherki agregó un cuarto.

Nadie sabe si serán lo suficientemente buenos como para ganar la Premier League esta temporada, o incluso para desafiarla, pero pueden comenzar a convencer a la gente por juego. Si Haaland puede seguir llegando en sus posiciones y liderar desde el frente, él y la ciudad pueden esperar una temporada mucho más feliz.

