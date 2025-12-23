Erling Haaland envía un mensaje claro a Omar Marmoush y Mo Salah tras el drama de la AFCON

El delantero del Manchester City Erling Haaland envió un mensaje a su compañero tras la victoria de Egipto sobre Zimbabwe en la Copa Africana de Naciones

Omar Marmoush, del Manchester City, anotó el gol del empate en la victoria de Egipto por 2-1 sobre Zimbabwe en la AFCON.

El delantero del Manchester City Erling Haaland envió un mensaje a Omar Marmoush después de la dramática victoria tardía de Egipto en la Copa Africana de Naciones. El extremo del Liverpool Mohamed Salah anotó el gol más importante en el minuto 91 cuando Egipto derrotó a Zimbabwe en el estreno del torneo.

La victoria le dio a uno de los favoritos del torneo un comienzo ideal de campaña, que remontó para llevarse los tres puntos. El gol fue el primero de Salah desde principios de noviembre, cuando anotó en la victoria del Liverpool por 2-0 en la Premier League contra el Aston Villa, y Marmoush anotó el empate poco después de la hora.

Después del partido, Salah mantuvo su práctica habitual de publicar fotos de él y de sus compañeros goleadores en su página de Instagram.

Luego compartió una foto suya con Marmoush del Manchester City y Haaland envió un mensaje de apoyo a su compañero de equipo.

El noruego respondió: «Salam Brusjans», que significa «hermanos de la paz», acompañado de un emoji con el pulgar hacia arriba.

Puede que Egipto se llevara los tres puntos, pero su entrenador, Hossam Hassan, consideró que su equipo desperdició el último tercio.

«Tuvimos mala suerte en este partido. Desperdiciamos muchas oportunidades y lo hicimos más difícil de lo que debería haber sido», dijo a BeIN Sports. «Advertí a los jugadores sobre este escenario y debemos aprender la lección.

«No hay partidos fáciles en este torneo. Queremos luchar por el título. Egipto es una nación grande en África y tiene derecho a luchar por el trofeo».

Los faraones vuelven a la acción el Boxing Day cuando se enfrenten a Sudáfrica en su partido de la fase de grupos. En su último partido del grupo, se enfrentarán a Angola el lunes 29 de diciembre (inicio a las 16:00 horas).

Mientras tanto, Man City regresará a la acción de la Premier League el sábado 27 de diciembre (inicio a las 12:30) cuando se enfrente al Nottingham Forest en el City Ground.

