Lo tomó por un tiempo, pero Erling Haaland todavía golpeó dos veces contra Burnley

Los superlativos de Erling Haaland corrieron hace mucho tiempo. Pero Pep Guardiola todavía no pudo resistirse a darle a Haaland el cumplido final cuando se trataba de resumir el registro de objetivos de su delantero.

Porque no hay más elogios que en comparación con Lionel Messi. La mayoría de la gente considera que el ícono argentino Messi es el jugador de fútbol más grande de todos los tiempos. Y en términos de objetivos, Guardiola cree que Haaland está allí, o incluso para Messi, cuando se trata del enorme volumen de ellos.

Para todo menos el tiempo de detener el maltrato de Manchester City Van Burnley, parecía que Haaland rompería el hábito de su vida y no encontraría el fondo de la red. Entonces la sensación noruega llegó a sus sentidos y se ayudó a sí mismo dos goles para completar estas rutas.

El jugador de 25 años ahora tiene 15 goles increíbles en solo nueve juegos para club y país esta temporada. Y 133 en 151 juegos en todas las competiciones desde que llegó a la ciudad desde Borussia Dortmund en 2022.

Guardiola no bromeó cuando describió la valentía de Haaland para el objetivo como «loco».

Y cuando se le preguntó si era alguien que se había encontrado tan productivo durante su larga carrera en el fútbol, ​​Guardiola dijo: «Messi, tal vez. Y a su edad las cifras pueden ser mejores. Pero sí, en términos de objetivos, Messi, Harry Kane, (Robert) Lewandowski tal vez.

«Sabes, este tipo de niños. Messi y Cristiano (Ronaldo) lo han estado haciendo durante 15, 20 años. Cada temporada.

«Pero Erling sigue siendo joven. Y está en ese nivel en términos de objetivos. Erling, los números son locos. Hacemos bromas, pero es realmente increíble».

Lo que también era increíble era cómo Burnley seguía siendo la misma con la ciudad desaparecida por una hora. El primero de dos goles de Máxime Esteve estableció la ciudad por delante antes de que Jaidon Anthony produjera un ecualizador. Pero Matheus Nunes recuperó el liderazgo de la ciudad, Esteve volvió a atacar a través de su propia red y luego el doble de Haaland, el lado de Scott Parker terminó.

Erling Haaland celebra el quinto gol de la ciudad contra Burnley (Imagen: 2025 James Gill – Danehouse)

Como Galand se siente como los goles de anotación de regalos de Dios, Guardiola cree que la estrella en ascenso Nico O’Reilly es el encanto afortunado de la ciudad. O’Rilly cabalga en la cima de un golf y se ha establecido en el equipo de Guardiola para ganar un nuevo contrato lucrativo.

Y Guardiola agregó: «Lo intentaremos, ya sabes, asegúrese de mostrarle a un jugador que queremos.

«Si no estuviera involucrado, habría sido derrotas todo el tiempo. Así que Nico nos ayudó mucho, mejoró mucho en su agresividad y piezas y con la pelota. Estamos muy, muy satisfechos».

