Erling Haaland está abierto desde el inicio tartamudeante de Manchester City para la temporada antes del regreso de la Premier League y la visita de Man United

Erling Haaland habló sobre el comienzo tartamudeante de Manchester City hasta la temporada

Erling Haaland dice que el Manchester City tiene un ‘Feast for Revenge’ mientras quieren comenzar su campaña con una victoria del Día del Derby en el Manchester United.

El lado de Pep Guardiola se encuentra en la mitad inferior de la mesa de la Premier League en el camino hacia la colisión después de que perdió los partidos de regreso a la espalda contra Tottenham y Brighton antes del descanso internacional.

Los Blues solo han tomado tres puntos de un posible nueve y Haaland, que anotaron tres veces en esos tres juegos, sabe que los resultados no han sido el estándar y dice que el equipo está listo para rectificar las cosas.

«Hemos perdido dos juegos seguidos, no es lo suficientemente bueno, es una lástima», dijo, hablando con Viamage en Noruega. «Tenemos que averiguarlo, volver a ganar modales.

«No podemos permitirnos perder juegos porque hay muchos buenos equipos. Es perfecto para revertir las cosas contra United.

«Todos tenemos que estar en nuestro mejor momento, ir en nuestro culo, poner en marcha las cosas, porque no ha sido lo suficientemente bueno hasta ahora».

Haaland dijo que el vestuario de la ciudad, que en 2025 observó una revisión dramática en el personal con una gran cantidad de nuevas sesiones de firma y mucha experiencia con la partida, está decidido a cambiar su forma tartamudeada mientras los blues se preparan durante unas pocas semanas antes del descanso internacional de octubre.

Cuando se le preguntó si había ira entre los jugadores, Haland dijo: «Tal vez no hay ira, más un festín para la venganza. Esa es la palabra que quiero usar. Gire las cosas para que quieran ganar nuevamente después de haber perdido. Tenemos que hacerlo mejor.

«No es genial perder. Es molesto. Tienes que usarlo para algo positivo, como una motivación para hacerlo mejor en el próximo juego, y espero que lo estemos. Debemos usar la ira en nosotros en el campo para entregar al más alto nivel.

«A veces jugamos bien, pero no ha sido lo suficientemente consistente en nuestro nivel más alto».

Haaland rechazó la idea de que este nuevo equipo de la ciudad necesitaba tiempo para adaptarse e insistió en que los jugadores tienen demasiada calidad para usarlo como mitigación a disposición de Guardiola.

«Somos demasiado buenos para ser una excusa», agregó. «Quien juegue, sabemos qué hacer y cómo podemos ganar competiciones. Tenemos que mejorar como equipo. Esa no es una excusa. Para eso nos paga el club».