Erik ten Hag ‘mantiene conversaciones impactantes sobre el regreso’ mientras el ex entrenador del Man United asiste a la reunión

El ex técnico del Manchester United, Erik ten Hag, podría estar en línea para regresar a la dirección después de rechazar la oportunidad de suceder a Vitor Pereira en los Wolves.

El ex entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, podría regresar al Ajax (Imagen: Getty Images)

Erik ten Hag ha mantenido conversaciones con un directivo del Ajax sobre un posible regreso a su antiguo club. El ex entrenador del Manchester United ha estado sin trabajo desde que fue despedido por el Bayer Leverkusen el 1 de septiembre.

Ten Hag, de 55 años, pasó cuatro años con los gigantes de Ámsterdam y ganó tres títulos de la Eredivisie antes de dejarlo para unirse al United en mayo de 2022. El holandés perdió su trabajo en Old Trafford en octubre de 2024, a pesar de ganar dos trofeos.

Regresó a la dirección del Leverkusen en el verano, pero fue brutalmente suspendido después de jugar sólo tres partidos en la Bundesliga, ganando uno, empatando uno y perdiendo el otro.

Ahora, según AD, Ten Hag se reunió el lunes con el director técnico del Ajax, Ted Kroes. Agrega que la pareja se encontró tomando una taza de café en Huizen, Países Bajos.

El Ajax ha nombrado entrenador este verano a John Heitinga, que jugó como asistente de Arne Slot en el Liverpool la temporada pasada. Sin embargo, el equipo holandés ha tenido un comienzo de temporada difícil, ganando sólo cinco y empatando cinco de sus quince partidos en todas las competiciones.

Después de once partidos, ya están a ocho puntos del Feyenoord en la carrera por el título y corren peligro de quedarse a la deriva si su forma no mejora. El Ajax también ha perdido cada uno de sus primeros cuatro partidos de la Liga de Campeones, sufriendo tristes derrotas contra el Inter de Milán, Marsella, Chelsea y Galatasaray el miércoles.

La presión sobre la posición de Heitinga en el Ajax está aumentando y se especula que Kroes podría deshacerse del ex defensa del Everton y reemplazarlo con Ten Hag. Se pensaba que la pareja había mantenido conversaciones en el verano, pero Ten Hag estaba listo para mudarse a Leverkusen, que en cambio perdió a Xabi Alonso ante el Real Madrid.

Esta semana, Ten Hag también fue vinculado con el puesto vacante de entrenador en Wolves, tras el despido de Vitor Pereira el domingo. El club de West Midlands tomó la decisión de dejar a Pereira después de un comienzo de temporada de la Premier League sin victorias, sumando solo dos puntos en el proceso.

Pero el lunes se informó que Ten Hag tiene reservas sobre una adquisición de los Wolves, que están ocho puntos por delante del safety en la parte inferior de la tabla. El entrenador del Middlesbrough, Rob Edwards, es otro nombre que se está considerando, al igual que Michael Carrick, después de que Gary O’Neil rechazara el puesto.

