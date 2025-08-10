Al ex hombre del hombre Utd se le pidió su antiguo club el viernes por la noche cuando regresó para un amistoso de pretemporada con Bayer Leverkusen.

Se le preguntó a Erik Ten Hag sobre el hombre Utd a su regreso a Inglaterra. (Imagen: Getty Images)

Erik Ten Hag se negó a sentirse atraída hasta su tiempo en el Manchester United después de su regreso a Inglaterra para un amigable para la pretemporada como entrenador en jefe de Bayer Leverkusen.

Diez HAG llegó a Old Trafford en el verano de 2022, después de un exitoso mandato en los gigantes holandeses de Eredivisie Ajax. Su atrevido, poseído en posesión de Ajax, lo llevó a tres títulos de la liga, dos copas holandesas y un viaje memorable a la semi -final de la Liga de Campeones en 2019.

El ex Bayern Munich – entrenador del equipo juvenil tuvo una temporada de inauguración razonablemente exitosa en M16 y tomó la Copa Carabao 2023, la primera pieza de cubiertos de United desde 2017, y obtuvo un tercer lugar en la Premier League. Su equipo también alcanzó la final de la Copa FA, donde fueron derrotados por el Manchester City, y atrajo una victoria impresionante sobre el equipo catalán Barcelona en la Europa League.

Sin embargo, la segunda temporada de diez hag vio una recesión en los resultados. A pesar de ganar la Copa FA, United terminó octavo en la mesa superior y marcó su final de la Premier League más bajo.

United luego comenzó la próxima campaña pobre y diez hag fue despedida en octubre de 2024. La mujer de 55 años desde entonces ha regresado este verano al fútbol en el equipo alemán de la Bundesliga Leverkusen-Waardor a Londres, donde perdió 2-0 ante Chelsea en uno amigable.

Y después de ese partido, se le preguntó al ex entrenador de United sobre su antiguo equipo. «No se trata del Manchester United, que ahora está cerrado», dijo a Sky Sports.

«Estoy deseando que llegue y estoy muy feliz de volver. Realmente disfruto las últimas semanas.

«De vuelta con el equipo, haciendo el entrenamiento, trabajando en el modelo de juego, seleccionando el equipo que también trabaja en el equipo, así que realmente es un placer para mí estar aquí. Tenemos un buen club, tenemos un buen equipo y mejoraremos».

Cuando le dijeron que su trofeo ganado en United podría haber sido tentado a nombrarlo, agregó: «Deberías preguntarle al club.

«Me encanta ganar trofeos, y eso es lo que hago toda mi carrera. Quiero mantener este proceso, y ese es mi desafío con Leverkusen para hacer lo mismo».

