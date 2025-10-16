Las actualizaciones de adquisiciones del Manchester United se han acelerado en las últimas semanas, con la leyenda del club Eric Cantona involucrada en el último giro.

Según se informa, se ha contactado a Eric Cantona para que respalde un posible consorcio para la adquisición del Manchester United. (Imagen: (Foto de Mustafa Yalcin/Anadolu vía Getty Images))

Eric Cantona ha sido nombrado en la última demanda de adquisición del Manchester United tras nuevas conversaciones de inversión desde Oriente Medio. La familia Glazer abrió recientemente la puerta a la financiación externa: el jefe de Ineos, Sir Jim Ratcliffe, adquirió una participación minoritaria en el club el año pasado.

En los 20 meses que fue oficialmente parte del United, Ratcliffe ha tenido un gran impacto, incluyendo la entrega de un nuevo contrato a Erik ten Hag antes de despedirlo, el nombramiento de Ruben Amorim y la remodelación del club a nivel directivo con múltiples despidos y contrataciones.

Aunque recientemente hizo una inversión, los rumores de una adquisición surgieron durante el avance internacional cuando el funcionario saudita Turki Al-Sheikh declaró que un inversionista estaba cerca de cerrar un trato para United. Más tarde se vio obligado a aclarar que él no era el inversor potencial, y talkSPORT afirmó que tenían su sede en los Emiratos Árabes Unidos.

Su informe agregó que se había contactado a algunas leyendas del United sobre su participación en una posible oferta, lo que reveló cierta claridad sobre exactamente eso y específicamente sobre un nombre al que se acercó.

Según el periodista Ben Jacobs, Cantona ha tenido conversaciones directas a través de United Stand sobre la posibilidad de asumir un papel de embajador, lo que le permitiría apoyar un posible consorcio en una oferta por United. También se ha contactado con otros exjugadores, pero no con vistas a inversiones.

Cuando Ratcliffe presentó su oferta, se habló específicamente de que Sheikh Jassim también podría invertir, pero eso nunca se materializó y esta actualización señaló que categóricamente ya no está en la mesa. Sin embargo, tal como están las cosas en el frente de adquisiciones, no se adelanta nada, ya que los Glazer tampoco están involucrados en ningún tipo de discusión sobre una posible venta.

Los propietarios del United rara vez parecen estar involucrados en el funcionamiento diario del club, y Ratcliffe admitió recientemente que este es en gran medida su trabajo. También respondió a las críticas que enfrentan desde hace años.

Avram Glazer y Sir Jim Ratcliffe (Imagen: (Andrew Milligan/PA Wire))

“Eso probablemente lo resume todo”, admitió Ratcliffe cuando se le preguntó si estaban contentos de que él asumiera el cargo. «Somos locales y ellos están al otro lado del charco. Es un largo camino por recorrer tratando de gestionar un club de fútbol tan grande y complejo como el Manchester United.

‘Aquí tenemos los pies en la tierra. Ella [the Glazers] «Tienen mala reputación… pero son personas muy agradables y sienten verdadera pasión por el club».

