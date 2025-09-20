‘Eras ​​tan genial para él’ – Ruben Amorim ‘feliz’ para el Manchester United Leninge

Un ex jugador de Man United regresó el sábado en Old Trafford y los jugadores de Leenlee Man United han estado en la hoja de puntaje este mes.

Hojlund anotó para Napoli

El entrenador en jefe Ruben Amorim del Manchester United está feliz por Rasmus Hojlund que anotó en su debut para Napoli después de las críticas «pesadas» que recibió.

Hojlund estuvo en portería la semana pasada en la victoria por 3-1 de Napoli en Fiorentina y comenzó el jueves por la noche en su derrota por 2-0 en la Liga de Campeones en Manchester City.

United dejó que Hojlund se fuera a un préstamo de temporada al comienzo de este mes y Napoli está obligado a comprar el joven de 22 años el próximo año por £ 38 millones. Dinamarca internacional logró tres goles en sus últimas 35 actuaciones para United.

El préstamo colega Marcus Rashford también estaba a la portería con un excelente aparato ortopédico para el Barcelona en su victoria en la Liga de Campeones en Newcastle United. Rashford no había anotado en sus primeros cuatro juegos para los campeones españoles para sus dos goles en la segunda mitad en St James ‘Park el jueves por la noche.

Cuando se le preguntó a Amorim sobre el impacto de Rashford en el suelo inglés, respondió: «Y Rasmus. Rasmus anotó el primer gol para Napoli.

«Así que estoy muy feliz por Rasmus. Es lo mismo con Rasmus, muchachos. Fuiste tan pesado para Rasmus y él también anotó, así que vamos a [take] Tenga en cuenta que. «

Amorim era reacio a considerar el tiempo de Alejandro Garnaacho en United mientras se prepara para regresar a Old Trafford con Chelsea. Garnacho fue miembro del ‘Equipo Bomp’ de cinco hombres a quien se le ordenó informar para el entrenamiento en un tiempo separado en el equipo central de United en la pretemporada.

En julio, Amorim dijo que estaba «claro que Garnacho quiere algo diferente con un liderazgo diferente». El viernes agregó: «Chicos, no estoy preocupado por [whether selling Garnacho could backfire]. Solo quiero ganar juegos.

«No me importa quién juegue para el oponente, lo que la gente eventualmente dice, si el otro jugador comienza a jugar bien. Son buenos jugadores y jugarán bien cuando las cosas sucedan. Solo tengo como objetivo ganar el juego. Esa es mi única preocupación».

Es probable que Bruno Fernandes continúe en el centro del campo central para United a pesar de un comienzo moderado de la temporada. Fernandes anotó la penalización ganadora de United contra Burnley hace tres semanas y creó la mayor cantidad de oportunidades en la Premier League, pero su posición es un tema de discusión.

Fernandes es modesto esta temporada

Fernandes ha jugado la mayor parte de su carrera en el United como creador de juegos, pero Amorim ha establecido un papel más profundo para el capitán del club en medio de una escasez de opciones centrales del centro del campo. Fernandes, de 31 años, disfrutó de un corto período en el centro del campo bajo Erik Ten Hag y comenzó en un papel más profundo para el equipo nacional de Portugal.

«Por supuesto, Bruno quiere toda la libertad del mundo», dijo Amorim. «Pero incluso si juega un rollo de 10, recupera la pelota. Tal vez no tenga la misma libertad para entrar en la caja, pero viene allí y está cerca de la caja y puede hacer sus disparos.

«Creo que es una posición que quiero que Bruno tenga más posesión, para tratar de controlar más el juego. Y lo hacemos.

«A veces perdemos un poco de Bruno en el frente. Tal vez porque (Matheus) Cunha no está allí. Pero si Cunha está allí, tenemos un jugador adicional. Así que trato de equilibrar el equipo e intentar presentar el juego. E intentaremos publicar el mejor inicio 11 allí.

«Pero veo bien a Bruno. Está frustrado porque no gana juegos. A veces le gusta continuar, pero tiene un trabajo que hacer. Y lo más importante es que Bruno no juega bien. Es el equipo que juega bien y gana partidos de fútbol. Y puede jugar en diferentes posiciones».