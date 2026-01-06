Enzo Maresca se perfila como el nuevo favorito del técnico del Man United tras la marcha de Amorim

Enzo Maresca se ha convertido en el favorito 2/1 para convertirse en el próximo entrenador del Manchester United tras el despido de Ruben Amorim, con Oliver Glasner como segundo favorito con 11/4.

La carrera por el próximo entrenador del Manchester United sigue siendo impredecible, ya que ha surgido un nuevo favorito pocas horas después del despido de Ruben Amorim de su puesto directivo.

El sorpresivo despido ha sumido en el caos el proyecto del club y ahora comienza la búsqueda de otro entrenador para dirigir el equipo.

Cuando se anunció su salida, las casas de apuestas inicialmente instalaron a Darren Fletcher como el principal candidato, pero ahora ha surgido un nuevo favorito: alguien con conexiones con el rival de la ciudad, el Manchester City.

Enzo Maresca se ha convertido en el marcapasos número uno con 2/1, pocos días después de su propia destitución del Chelsea. Se dice que su deteriorada relación con la junta directiva es la causa principal de la inesperada partida del italiano, que refleja la partida de Amorim.

Maresca pareció realizar una excelente actuación, ayudando al club a regresar a la clasificación para la Liga de Campeones y a conseguir la victoria en la recientemente reestructurada Copa Mundial de Clubes de la FIFA durante el verano, informa el Mirror.

Maresca es ahora considerado el principal candidato para hacerse con el control de Old Trafford, lo que requeriría un enfoque táctico completamente nuevo después de catorce meses de intentos de Amorim de introducir la formación 3-4-3 que le llevó a la victoria en el Sporting de Lisboa.

El portavoz de William Hill, Lee Phelps, comentó: “El tiempo de Rubén Amorim en el Manchester United ha llegado a su fin después de sus controvertidos comentarios tras el empate de su equipo con el Leeds, y ahora los rumores han comenzado a girar sobre quién lo reemplazará.

“El ex técnico del Chelsea, Enzo Maresca, es nuestro favorito inicial con 2/1, muy por delante del técnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, con 11/4.

“Estos dos son claramente los principales contendientes, siendo Laurent Blanc el siguiente con 8/1.

«Nombres interesantes con precios de dos dígitos incluyen a Gareth Southgate (10/1), Xavi Hernández (10/1), Zinedine Zidane (25/1) y Jurgen Klopp (50/1)».

