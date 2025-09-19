Enzo Maresca se centra en el hombre unido antes de que Chelsea Clash, y Sir Jim Ratcliffe estarán de acuerdo

El entrenador en jefe del Chelsea, Enzo Maresca, tiene una sutil excavación dirigida al Manchester United antes de su colisión de la Premier League entre los dos equipos el sábado por la noche.

El jefe del Chelsea, Enzo Maresca, tiene una excavación en el Manchester United enfocado durante su conferencia de prensa para la competencia. (Imagen: Darren Walsh/Chelsea FC a través de Getty Images)

El jefe del Chelsea, Enzo Maresca, se deslizó este fin de semana en el Manchester United antes de su reunión de la Premier League.

El equipo de West -Londe hace el viaje a Old Trafford el sábado por la noche, con la esperanza de dejar atrás su decepción europea.

Chelsea estuvo en la campaña de la Liga de Campeones el miércoles por la noche cuando estaban frente al Bayern de Múnich en el Allianz Arena. El desafortunado gol propio de Trevoh Chalobah y un dos escasez de Harry Kane lograron una victoria por 3-1 para los gigantes alemanes, a pesar de Cole Palmer de que era justo antes del Chelsea.

Si bien el equipo de Maresca participó en la competencia europea de la mitad de la semana, la ausencia de fútbol europeo en Old Trafford significa que el equipo de Ruben Amorim ha disfrutado de un tiempo de preparación adicional para la confrontación del sábado y la posibilidad de recuperar cualquier problema de acondicionamiento físico. Esto posiblemente podría ofrecerles una ventaja considerable en su camino al partido del fin de semana.

Durante su sesión informativa de los medios antes de la competencia, cuando fue entrevistado sobre este escenario, Maresca parecía centrarse en United. «Si me preguntas, prefiero jugar el partido de la Liga de Campeones, sin duda», dijo.

«Pero al mismo tiempo, la realidad es que tienen una semana entera para preparar el juego. Y jugamos un partido hace dos días, hace 48 horas. Pero nuevamente, prefiero jugar los partidos de la Liga de Campeones».

Alguien que sin duda compartiría el deseo del gerente del Chelsea para ver a su club compitiendo en la competencia Premier de Europa, es el copropietario Sir Jim Ratcliffe de United. TalkSport informa que durante las discusiones con Amorim esta semana Ratcliffe enfatizó que el rendimiento en el campo debería mostrar una mejora clara.

El copropietario está convencido de que el equipo actual puede competir esta temporada por un final entre los cinco primeros. Los Chiefs de United que traerán el fútbol europeo de regreso al United como crucial la próxima temporada, aunque la Liga de Campeones no es necesariamente el objetivo final hacia el final de la temporada.

Ser elegible para cualquier forma de fútbol europeo se considera el requisito mínimo absoluto de amorim, o puede tener serias consecuencias.

Jim Ratcliffe ha tenido conversaciones con Ruben Amorim (Imagen: Getty Images)

La ausencia de fútbol europeo esta temporada será un importante revés financiero para United. Dado el gasto de transferencia sustancial en el verano.

Un comienzo decepcionante de la temporada los ve en el 14 en la mesa de la Premier League. La derrota por 3-0 del fin de semana pasado contra los rivales Man City ha aumentado la presión sobre Amorim.

Durante su conferencia de prensa para la competencia, Amorim compartió detalles de su reunión con Ratcliffe esta semana. «Nuevo contrato, me ofreció un nuevo contrato», dijo sonriendo.

«No, son cosas normales, solo para mostrar el apoyo, en el que se explica que es un proyecto largo. A menudo dijo:» Esta es mi tercera temporada. «No es para mí.

‘Hablé con él, con [CEO] Omar [Berrrada]de [director of football] Jasón [Wilcox]Solo intenta ver todos los datos en todo el equipo. Entonces, una reunión normal, y tuvimos varios, pero en este momento es normal que las personas le presten atención. «

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, que incluyen Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.